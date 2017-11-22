Подростковый клуб закрылся на капитальный ремонт весной этого года.
В четверг мэр Казани Ильсур Метшин посетил подростковый клуб «Арена» в Авиастроительном районе, сообщает kzn.ru. Здание клуба было построено в 1992 году, а ремонт начался нынешней весной. В ходе работ обновили фасад, заменили кровлю, инженерные системы здания. Теперь подростки в нем будут заниматься, в числе прочего, фехтованием, робототехникой, 3D-моделированием и интеллектуальными играми. Отметим, что вместимость клуба – до 700 человек.
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