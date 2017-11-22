Заказчиком выступил Департамент экологии и природопользования Альметьевского муниципального района РТ.
Для обустройства Каскада прудов в Альметьевске закупят деревянные пеньки за 499,9 тыс. рублей, гласит информация, размещенная на сайте госзакупок. Согласно техзаданию тендера, подрядчик должен поставить заготовки дорожек из березовых, дубовых, сосновых бревен. Диаметр заготовок: 150-450 мм, а толщина – 400-500 мм. Пеньков должно хватить на дорожку длиной в 110 метров. Срок поставки заготовок – 7 дней с момента подписания контракта.
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