9 сентября 2018 года исполнится 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

Учитывая тесную связь рода Толстых с Казанью и казанским краем, а также влияние писателя на отечественную и мировую литературу, Президент РТ Рустам Минниханов объявил своим указом 2018 год в Татарстане Годом Льва Толстого.

Воеводой в Свияжске служил прадед Льва Николаевича Андрей Иванович Толстой. Покоится в казанской земле прах деда писателя - губернатора Казанской губернии Ильи Андреевича Толстого. Казанский Императорский университет закончили братья Льва - Николай, Сергей и Дмитрий. В Казани, выйдя замуж за помещика Юшкова, долгие годы жила опекунша своих осиротевших племянников - Николая, Сергея, Дмитрия, Льва и Марии - Пелагея Ильинична.

В Казань тринадцатилетний отрок прибудет осенью 1841 года, а покинет наш город весной 1847-го. Казанские мотивы нашли свое отражение в письмах, черновиках, автобиографических повестях «Отрочество», «Юность», в романе «Война и мир», рассказах «Оазис», «После бала» и других.

В Казани сохранилось и восстановлено немало памятных мест, связанных с именем Льва Толстого.

Национальный музей РТ по традиции в годовщину смерти Льва Николаевича Толстого провел церемонию возложения цветов к памятнику писателю в сквере его имени. В мероприятии приняли участие любители творчества писателя, а также иностранные студенты из Индии, Турции, дальнего и ближнего зарубежья, обучающиеся в Казанском медицинском университете.

После возложения цветов к памятнику студенты посетили Музейно-образовательный центр им. Л.Н.Толстого при средней школе №39 с углубленным изучением английского языка, где научные сотрудники Национального музея РТ провели экскурсии по музейной экспозиции.