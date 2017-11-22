Казанцы могут посетить региональный мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» бесплатно. Акция продлится как минимум до конца ноября.

Парк «Россия - моя история» рассказывает о вехах развития государства с древнейших времен до современности. Он открылся на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» 27 октября и работает все дни недели, кроме понедельника.

Экспозиция парка составляет более 5,5 тыс. кв. м и расположена в павильонах №1 и 2. Здесь представлены четыре экспозиции. Экспозиция «Рюриковичи» рассказывает о подвигах князей, воинов и дипломатов, историю быта, о роли древних торговых путей и включает в себя мультимедийные реконструкции легендарных сражений, сообщается на сайте мэрии Казани.

Экспозиция «Романовы» повествует о грандиозных достижениях и трагических событиях, которые пережила страна за 300 лет правления последней правящей династии. Ключевым экспонатом является широкоэкранная видеоинсталляция, посвященная династии рода.

Экспозиция «1914 - 1945: от великих потрясений к Великой Победе» посвящена двум мировым войнам, трем революциям и показывает ломку вековых устоев, массовые репрессии, жестокие социальные эксперименты.

Последняя экспозиция - «1945 - 2016: от Победы в Великой Отечественной войне до 2016 года». Необычайно драматический исторический период отражен при помощи современного мультимедийного оборудования: используются очки виртуальной реальности, интерактивные столы с контентным наполнением о грандиозных и ярких проектах СССР, интерактивные приложения о культуре быта второй половины ХХ века, а также мультимедийные книги об эстраде, театре и спорте.

В экспозиции парка помимо истории России отражена история Татарстана, историко-культурное наследие народов республики с древнейших времен до наших дней - история Волжской Булгарии как мощного государства всего Поволжья, период Золотой Орды и Казанского ханства, а также история формирования и развития ТАССР.

В историческом парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, сенсорные киоски, кинекты. В экспозиции использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.