В казанском ДВВС завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде.

Татарстан на соревнованиях представляли 67 спортсменов (43 мужчины и 23 женщины) – это самый высокий показатель за несколько лет. В итоге наши спортсмены завоевали в непростой борьбе шесть медалей – по три золотых и три бронзовых.

Бугульминец Александр Красных ожидаемо выиграл два «золота» - на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем, еще одно «золото» на счету Эдуарда Валиахметова на дистанции 400 м комплексом.

Третье место на дистанции 100 метров вольным стилем занял Никита Королев. Еще две «бронзы» принесли Татарстану эстафеты: в смешанной комбинированной эстафете (Владислав Тазов, Никита Королев, Дарья Королева и Елизавета Базарова) татарстанцы пришли третьими, а в женской эстафете 4х50 м вольным стилем Елизавета Базарова, Лилия Гиниятуллина, Олеся Корчагина и Ирина Приходько взяли «бронзу».