Питерский «Зенит» выиграл предпоследний матч группового этапа Лиги Европы по футболу.

На 16-й минуте после хулиганского паса Дзюбы от души приложился по мячу Полоз – 1:0. А на 27-1 минуте Дзюба, получив право на пенальти, его и загубил, умудрившись попасть в ноги улетавшему в другую сторону вратарю. Второй гол «Зенит» забил с игры и даже без Кокорина – отличился Ригони.

И хотя гости в компенсированное время один мяч отыграли (2:1), «Зенит» выиграл, и вышел в плей-офф турнира. В последнем туре питерцы сыграют на выезде с командой «Реал-Сосьедад», но они пока опережают испанцев на очко, и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.