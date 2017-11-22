В соревнованиях , которые пройдут в «Ак Барс» с 24 по 26 ноября, примут участие более 400 спортсменов из 40 городов и районов республики. Главный судья соревнований – Авхат Халимович Мухамадиев.
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