Экологами был установлен факт сброса сточных вод в реку.
В Тукаевском районе республики, у села Новотроицкое, был установлен факт сброса сточных вод в реку, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. По итогам рейда экологи установили: местное предприятие сбрасывает канализационные стоки в реку Челну. Отобрав пробы воды из Челны, экологи выявили превышение допустимой концентрации ионов аммония. Более того, превышение химических показателей отмечено в реках Тиранъелга, Бурдинка и Иныш. Сумма ущерба окружающей среде составила 2 млн рублей.
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