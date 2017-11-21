МВД республики разыскивает предпринимателей, которые стали их жертвами.

Коммерсанты, которые владели торговыми павильонами у казанского ж/д вокзала, стали жертвами вымогателей. Предприниматели обратились с заявлениями в полицию, в которых указали, что в течение нескольких лет члены преступной группировки требовали с них 30 тысяч рублей в месяц. Свои требования преступники аргументировали тем, что коммерсанты развернули дело «на их территории». Те, кто отказывался платить, становились жертвами поджогов. На сегодняшний день полицией задержаны 11 членов группировки.

Всех, кто обладает информацией об их преступной деятельности или тех, кто пострадал от их действий, просят обратиться в МВД про РТ по телефону: (843) 291 26 45.