Будущих новоселов поздравил глава Нурлатского района Равиль Кузюров.

В Нурлате сдан в эксплуатацию новый жилой дом № 65 по улице Красноармейская. По республиканской программе обеспечения жильем детей-сирот в этот дом заселятся 24 ребенка, оставшихся без попечения родителей, пишет районная газета «Дружба».

Будущих новоселов поздравил глава Нурлатского района Равиль Кузюров.

«Мы раз в год по различным программам вводим жилые дома: будь то по социальной ипотеке, поддержке молодых семей, подрастающего поколения», – сказал он. После чего глава района вручил обладателям новых квартир ключи. За год новое жилье по республиканской программе по всему Татарстану получили более 250 детей-сирот.