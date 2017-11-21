«Татарча диктант» 25 ноября пройдет в 10 странах мира и более 20 регионах России.

Организаторы акции «Татарча диктант» ожидают, что в этом году в мероприятии примут участие около трех тысяч человек. Об этом сообщил председатель всемирного форума татарской молодежи, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Табрис Яруллин.

О подробностях мероприятия сегодня рассказали в ИА «Татар-информ». «Татарча диктант» 25 ноября пройдет в 10 странах мира и более 20 регионах России. Участники образовательной акции напишут отрывок из повести татарского писателя Аяза Гилязова «В пятницу вечером».

Директор Высшей школы татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая КФУ Альфия Юсупова сообщила, что диктант по татарскому языку будут проверять профессора и доктора филологических наук. Итоги акции обещали подвести в течение месяца. Результаты диктанта будут представлены на сайте.

В дальнейшем планируется провести работу над ошибками. Тех, кто написал диктант на хорошую оценку, наградят специальными сертификатами. Все, кто написал диктант, получат сертификаты участников. Организаторы мероприятия обещали подумать и над поощрительными призами для тех, кто лучше всех справился с заданием.

Планируется, что по итогам акции этого года будет подготовлена справка с ошибками, которые чаще всего допускали участники.

Образовательная акция «Татарча диктант» призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма на татарском языке. Впервые она прошла в прошлом году. Тогда в акции приняли участие более тысячи человек.

В этом году организаторы образовательной акции подготовили для участников 5 тыс. бланков. «Это с запасом», – сказал Яруллин.