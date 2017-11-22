До новогодних каникул российского футбола остается 3 тура. В них «Рубину» предстоит сразиться с двумя лидерами – ЦСКА и «Локомотивом», а также аутсайдером из Хабаровска.

Традиционная открытая тренировка казанцев перед матчем 18-го тура прошла довольно буднично. Зима из столицы РТ пока отступила, а с ней сохранилось тепло и у болельщиков «Рубина» на чудо. Под конец этого года казанцы имеют шанс неплохо выстрелить, отобрав очки сразу у двух лидеров – ЦСКА и «Локомотива». Соберут «рубиновые» 6 баллов в этих матчах и многое им можно будет простить.

Вот как прокомментировал настрой «Рубина» главный тренер клуба Курбан Бердыев:

- Как сказывается на команде возвращение Наваса?

- Конечно, это положительный момент. Но Цезарь почти месяц не работал с командой. Тренировался по индивидуальной программе. Насколько он готов определим ближе к матчу.

- ЦСКА провел матч в Лиге Чемпионов – это станет преимуществом «Рубина»?

- Принцип подготовки планируется тренером. Поэтому часто играть и восстанавливаться, затем тренироваться иногда бывает лучше, чем тренироваться раз в неделю. Есть опыт.

- Есть ли у команды травмированные?

- Кузьмин не восстановился. А в целом – все готовы.

- Понтус Вернблум в последних матчах чаще играет как центральный нападающий. Как вы к нему готовитесь?

- Для меня это открытие. Он играет очень остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Даже многим нападающим это стоит воспринять как урок. В целом, он достаточно серьезная боевая единица.

- Возвращение Пилявского сейчас будет кстати?

- Первый раз слышу. Его возвращение пока не предвидится, у него еще продолжается срок аренды. Но он нам пока что не нужен, - резюмировал Бердыев.

Отметил важность возвращения в команду Наваса и полузащитник Янн М’Вилла:

- Может ли сыграть на пользу тот факт, что ЦСКА оставил массу своих эмоций в матче ЛЧ?

- Да, они конечно будут уставшими эмоционально и физически. Но все мы хорошо знаем, что ЦСКА привык играть по несколько матчей в неделю. Думаю, они восстановятся и будут готовы на 100%. Так что и нам следует подготовиться.

- Как оцениваете свое физическое состояние?

- Мы готовы к игре. У нас каждый день идут продуктивные тренировки, и мы принципиально готовимся к этому матчу. Нам нужна победа, чтобы чувствовать себя увереннее.

- У команды проблемы в атаке в последних матчах, как решаете этот вопрос?

- У нападающих есть моменты в каждом матче, это так. Например, у Рифата в последней игре была пара моментов. Но не хватает концовки, завершения. Все зависит не только от них – вся команда работает на голы.

- В команду вернулся Навас. Это станет положительным эмоциональным моментом?

- Да, конечно. Цезар Навас очень важная фигура для команды. Наравне с Рыжиковым и Караденизом, он – один из лидеров нашей команды. Наш большой брат. Рады, что он вернулся, - поделился мнением с журналистами француз.

Затем команда в полном составе, за исключением Кузьмина, приступила к занятию на поле. Сначала полевые игроки провели разогрев мышц и связок, а затем футболисты разделились на две группы и стали отрабатывать технику передач.

Работа велась в несколько нетрадиционном – расширенном квадрате. Даже сам тренер по физподготовке казанцев Хосе Пастор Верчили активно играл в пас с игроками.

Игра против ЦСКА состоится 26 ноября в 14:00 на стадионе «Казань-Арена».