До новогодних каникул российского футбола остается 3 тура. В них «Рубину» предстоит сразиться с двумя лидерами – ЦСКА и «Локомотивом», а также аутсайдером из Хабаровска.
Традиционная открытая тренировка казанцев перед матчем 18-го тура прошла довольно буднично. Зима из столицы РТ пока отступила, а с ней сохранилось тепло и у болельщиков «Рубина» на чудо. Под конец этого года казанцы имеют шанс неплохо выстрелить, отобрав очки сразу у двух лидеров – ЦСКА и «Локомотива». Соберут «рубиновые» 6 баллов в этих матчах и многое им можно будет простить.
Вот как прокомментировал настрой «Рубина» главный тренер клуба Курбан Бердыев:
- Как сказывается на команде возвращение Наваса?
- Конечно, это положительный момент. Но Цезарь почти месяц не работал с командой. Тренировался по индивидуальной программе. Насколько он готов определим ближе к матчу.
- ЦСКА провел матч в Лиге Чемпионов – это станет преимуществом «Рубина»?
- Принцип подготовки планируется тренером. Поэтому часто играть и восстанавливаться, затем тренироваться иногда бывает лучше, чем тренироваться раз в неделю. Есть опыт.
- Есть ли у команды травмированные?
- Кузьмин не восстановился. А в целом – все готовы.
- Понтус Вернблум в последних матчах чаще играет как центральный нападающий. Как вы к нему готовитесь?
- Для меня это открытие. Он играет очень остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Даже многим нападающим это стоит воспринять как урок. В целом, он достаточно серьезная боевая единица.
- Возвращение Пилявского сейчас будет кстати?
- Первый раз слышу. Его возвращение пока не предвидится, у него еще продолжается срок аренды. Но он нам пока что не нужен, - резюмировал Бердыев.
Отметил важность возвращения в команду Наваса и полузащитник Янн М’Вилла:
- Может ли сыграть на пользу тот факт, что ЦСКА оставил массу своих эмоций в матче ЛЧ?
- Да, они конечно будут уставшими эмоционально и физически. Но все мы хорошо знаем, что ЦСКА привык играть по несколько матчей в неделю. Думаю, они восстановятся и будут готовы на 100%. Так что и нам следует подготовиться.
- Как оцениваете свое физическое состояние?
- Мы готовы к игре. У нас каждый день идут продуктивные тренировки, и мы принципиально готовимся к этому матчу. Нам нужна победа, чтобы чувствовать себя увереннее.
- У команды проблемы в атаке в последних матчах, как решаете этот вопрос?
- У нападающих есть моменты в каждом матче, это так. Например, у Рифата в последней игре была пара моментов. Но не хватает концовки, завершения. Все зависит не только от них – вся команда работает на голы.
- В команду вернулся Навас. Это станет положительным эмоциональным моментом?
- Да, конечно. Цезар Навас очень важная фигура для команды. Наравне с Рыжиковым и Караденизом, он – один из лидеров нашей команды. Наш большой брат. Рады, что он вернулся, - поделился мнением с журналистами француз.
Затем команда в полном составе, за исключением Кузьмина, приступила к занятию на поле. Сначала полевые игроки провели разогрев мышц и связок, а затем футболисты разделились на две группы и стали отрабатывать технику передач.
Работа велась в несколько нетрадиционном – расширенном квадрате. Даже сам тренер по физподготовке казанцев Хосе Пастор Верчили активно играл в пас с игроками.
Игра против ЦСКА состоится 26 ноября в 14:00 на стадионе «Казань-Арена».
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