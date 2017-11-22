Полузащитник «Рубина» прокомментировал подготовку команды к матчу 18-го тура Чемпионата России против ЦСКА.

- Может ли сыграть на пользу тот факт, что ЦСКА оставил массу своих эмоций в матче ЛЧ?

- Да, они конечно будут уставшими эмоционально и физически. Но все мы хорошо знаем, что ЦСКА привык играть по несколько матчей в неделю. Думаю, они восстановятся и будут готовы на 100%. Так что и нам следует подготовиться.

- Как оцениваете свое физическое состояние?

- Мы готовы к игре. У нас каждый день идут продуктивные тренировки, и мы принципиально готовимся к этому матчу. Нам нужна победа, чтобы чувствовать себя увереннее.

- В команду вернулся Навас. Это станет положительным эмоциональным моментом?

- Да, конечно. Цезар Навас очень важная фигура для команды. Наравне с Рыжиковым и Караденизом, он – один из лидеров нашей команды. Наш большой брат. Рады, что он вернулся.

