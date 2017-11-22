Главный тренер «Рубина» прокомментировал подготовку команды к матчу 18-го тура Чемпионата России против ЦСКА.

- Как сказывается на команде возвращение Наваса?

- Конечно, это положительный момент. Но Цезарь почти месяц не работал с командой. Тренировался по индивидуальной программе. Насколько он готов определим ближе к матчу.

- Есть ли у команды травмированные?

- Кузьмин не восстановился. А в целом – все готовы.

- Понтус Вернблум в последних матчах чаще играет как центральный нападающий. Как вы к нему готовитесь?

- Для меня это открытие. Он играет очень остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Даже многим нападающим это стоит воспринять как урок. В целом он достаточно серьезная боевая единица.