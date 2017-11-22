Трагедия произошла накануне вечером в Высокогорском районе, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Местом ДТП стал двадцать шестой километр трассы Казань-Малмыж, близ деревни Калинино. Автомобиль «Лада Приора», в котором находились водитель и двое пассажиров, вылетел в кювет. Результатом аварии стала гибель 48-летней женщины, находившаяся на пассажирском сидении. Водитель и второй пассажир были доставлены в больницу с травмами. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли автомобиль на дорогу, отключили аккумулятор и смыли разлившееся топливо.
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