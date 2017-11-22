Всего на гранты Президента РФ претендовали более 2200 проектов со всей России.

На создание единственного в мире интерактивного музея техники для детей и молодежи на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета ТУ-144 в Казани направят средства президентского гранта в размере 8 млн 900 тыс. рублей. Сумма была выиграна в конкурсе, сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Всего на гранты Президента РФ претендовали более 2200 проектов со всей России. Грантовый фонд конкурса составил более 4,5 млрд рублей.

Кроме денег, которые получит Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ на свой музей, более 7 млн рублей достанется издательскому дому «Хузур», который вложит средства в создание антиэкстремистской телепередачи.

Региональный благотворительный фонд «Сфорцандо» выиграл 7 млн 315 тыс. рублей. Деньги пойдут в молодежный симфонический электроаккустический оркестр пианистов «SFORZANDO».

Благотворительная организация «Новый век» получила президентские средства в размере 11 млн 700 тыс. рублей. В планах – заняться проблемами трудовых мигрантов.

Внушительную сумму в 8 млн 930 тыс. рублей выиграла Академия творческой молодежи РТ, которая продолжит продвигать социально-спортивное движение «Зеленый фитнес».

С полным перечнем победителей из Татарстана можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.

Средний рейтинг проектов вырос с 49,34 балла в первом конкурсе до 54,69 балла во втором. Таким образом, качество проектов растет с каждым годом.