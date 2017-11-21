В минувшую среду известная российская певица, финалистка Евровидения-2015 Полина Гагарина пообщалась с казанскими фанатами. Она провела с ними открытую встречу, на которой рассказала о своей жизни и творчестве, ответила на вопросы и спела дуэтом со своим поклонником.

По плотной очереди на крыльце творческого пространства «Маяковский» можно было догадаться, что внутри происходит что-то особенное. В среду здесь с сольным концертом выступала известная певица Полина Гагарина. А перед этим для всех желающих прошла встреча в формате «вопрос-ответ» с любимой артисткой. В зале собралось порядка 400 человек.

Хотя встреча началась с почти 40-минутным опозданием, это совершенно не повлияло на настроение в зале. И когда певица, наконец, появилась на сцене, публика разразилась аплодисментами.

Полина пояснила, что решила провести встречу перед концертом для того, чтобы поближе пообщаться с казанской молодежью. И со смехом отметила, что себя 30-летнюю к данной возрастной категории уже не относит. Правда, в задорном алом беретике и клетчатой мини-юбке, которые певица выбрала для встречи с поклонниками, ее можно было легко принять за студентку. Дальше Полина огорошила всех сообщением, что только что вернулась… из роддома! Оказалось, певица была с визитом в первом казанском роддоме, где поздравила новоиспеченных мамочек с приближающимся Днем матери.

- Женщина становится женщиной в полном смысле этого слова только тогда, когда становится мамой, - заявила Полина Гагарина и посоветовала молодежи не затягивать с детишками, но рожать только по большой любви.

Вопросы фанатов посыпались один за другим. Одной из первых тем для обсуждения стал недавний эксперимент актрисы с прической. На этой неделе Полина шокировала своих поклонников фотографией в Instagram, на которой она позирует для обложки журнала одного журнала… абсолютно лысой. Казанские поклонники певицы успокоились, убедившись, что белокурые локоны артистки не пострадали. Выяснилось, что для фотосессии был наложен специальный грим, который полностью преобразил певицу. Полина призналась, как актриса, она готова к любым изменениям имиджа.

Не обошли вниманием и тему спорта. Несмотря на то, что маленькая дочка Полины Миа родилась в апреле этого года, фигуре молодой мамы можно только позавидовать. Полина поделилась своим опытом тренировок, которые буквально преобразили ее.

По признанию певицы, после регулярных занятий она стала в 100 тысяч раз выносливее и теперь для нее двухчасовые концерты, причем в туфлях на высоких каблуках, совсем не в тягость.

Многие из тех, кто пришел на встречу, тоже мечтают о творческой карьере. Например, для юноши, который оказался участником одного из сезонов телешоу вокалистов, этот день стал еще одной минутой славы. Парень не только задал свой вопрос, но и предложил Полине спеть дуэтом. А когда певица, улыбаясь, согласилась, то даже как-то растерялся: «Что, прямо сейчас?». К счастью, Полина взяла решение на себя, и через пару секунд они запели вдвоем: «Дышать тобой до боли, до хрипоты…».

Встреча с казанскими поклонниками длилась около часа. Несмотря на то, что звезда спешила на концерт, автографсессия для всех желающих состоялась. Очередь за вожделенной подписью растянулась на весь зал.