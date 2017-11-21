Работать на компанию или создать свою? Такой вопрос часто задают себе те, кто испытывает неудовлетворение от того, чем занимается. Каковы причины начать бизнес и что может побудить человека бросить «безопасное» рабочее место с гарантированным окладом?



Финансовая независимость

Самой очевидной причиной начать свое дело является желание зарабатывать больше денег и стать финансово независимым. Зарплата, выплачиваемая компанией, не часто позволяет достичь этого. С помощью бизнеса можно существенно улучшить качество своей жизни - как в материальном, так и в духовном плане, а также исполнить мечты о путешествиях или покупке недвижимости, автомобиля. Несомненно, ведение бизнеса сопровождается огромной долей риска, вложением инвестиций и тяжелым трудом. Но рано или поздно затраченные усилия способны окупиться, и тогда те вознаграждения, премии и бонусы, которые были пределом мечтаний на прежней работе, покажутся мелкими в сравнении с реальной прибылью собственного бизнеса.

Свободный график

На начальном этапе ведения бизнеса свободное время будет тем, о чем можно только мечтать. Открывать свое дело очень сложно, однако если все делать правильно, то по мере того, как бизнес будет набирать обороты, у предпринимателей появится возможность планирования графика исходя из собственных желаний. Бизнес предоставляет на это огромную свободу. Бизнесмены не привязаны к установленным рамкам рабочего дня: с 8 до 17, с 9 до 18 и т. д. Не спрашивая разрешения покинуть рабочее место в разгар трудового дня, они могут свободно решать свои семейные проблемы или же выделять время на увлечения, хобби.

Саморазвитие

Никто не отменяет возможность реализации потенциала на предприятии, где вы являетесь подчиненным. Но не всегда, работая на корпорацию, можно реализовать внутренний творческий потенциал. Часто работник скован регламентами, корпоративными нормами и прочими механизмами настолько, что у него просто нет возможности проявить свое творчество. Бизнесмен же вынужден все время совершенствоваться, учиться мыслить нестандартно, чтобы выдержать конкуренцию в бизнес-среде. Если он не будет постоянно изучать какие-то новые вещи, вряд ли его будущие проекты станут успешными.

Желание принести пользу обществу

У многих есть убеждение, что бизнесмены - это такие жадные скряги, которые думают только о том, как бы побольше заработать. Тем не менее есть много предпринимателей, жертвующих миллионы на благотворительность. Будучи владельцем собственного бизнеса, можно самому распоряжаться заработанной прибылью, решать, как ее использовать. Некоторые спонсируют благотворительные мероприятия, некоммерческие организации и даже создают собственные благотворительные фонды. Многие предприниматели подтверждают, что это одна из самых приятных сторон предпринимательства.

Кроме того, бизнесмены приносят пользу обществу, создавая новые рабочие места, уплачивая налоги, производя новые товары и услуги. Когда-то Генри Форд поставил цель сделать свой автомобиль доступным широким слоям населения Америки, а не только богачам. В итоге он изобрел конвейерное производство.

Сам себе начальник

Иногда работники компании вынуждены терпеть выходки и неуважительное отношение своего босса. Это негативно сказывается на эмоциональном состоянии, что впоследствии может перейти в ненависть к своей работе. Бизнесмены же сами себе начальники. Они никому не подчиняются, ни перед кем не отчитываются (кроме государственных органов и собственной совести), вольны делать все, что не запрещено законом.

Признание и связи

Предприниматели в силу своей деятельности просто не могут быть социофобами. Пересекаясь друг с другом на различных бизнес-форумах, они знакомятся, общаются, делятся историями, а также учатся на опыте других. Новички обычно стремятся найти тех, кто научит выживать в беспощадном мире бизнеса и расскажет о препятствиях, которые их могут поджидать.

Существует множество наград, призванных отметить заслуги предпринимателей в различных областях и сферах деятельности. Признание заслуг и достижений - это скорее приятный дополнительный бонус и стимул для предпринимателей.

Возможность заниматься любимым делом

Известным фактом является то, что большинство работников трудятся ради получения зарплаты. Однако, даже занимаясь любимым делом, можно не только заработать, но и стать успешным. Это касается и предпринимательства. Сейчас есть очень много интересных идей для бизнеса. Почти половина из них - из сферы творчества. Бизнес дает возможность заниматься любимым делом, хобби, приносящим настоящее удовольствие. А сотрудник компании имеет возможность заниматься тем, чем он хочет, только в свободное время после рабочего дня.

Стабильное будущее для детей

Успешный бизнес дает возможность создать прочный финансовый фундамент для будущего поколения. Работая в корпорации, конечно, можно накопить на университетское образование, но не более. Таким образом, семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение, может просуществовать несколько десятков лет.

Налоговые льготы

Работа на стороннюю компанию означает, что человек не в силах контролировать свою налоговую ситуацию, а у владельца собственного дела есть несколько способов сделать это. В перечень преимуществ входят льготы по налогообложению для мелких предпринимателей, пенсионные реформы, отсрочки выплат, а также специальные сберегательные счета. Стоит принять во внимание и то, что государство активно поддерживает представителей малого и среднего бизнеса.

Чувство безопасности

Есть мнение, что бизнес более надежен и безопасен, чем работа по найму. Если у вас склад ума работника, а не работодателя, вы стопроцентно не согласитесь с этим утверждением. Работа в компании дает социальную защищенность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, возможность продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать свой доход, статус - так рассуждают сотрудники компаний до тех пор, пока корпорация не объявит о сокращении штата. У предпринимателя гораздо больше возможностей обезопасить себя. Он может диверсифицировать свой бизнес (как инвестор диверсифицирует свои средства). При грамотном управлении финансовыми потоками бизнесмен имеет возможность вложить лишние деньги, и, если его бизнес обанкротится, он не останется без источника дохода.