В чем удовольствие проводить отпуск с рюкзаком на плечах и кто такие современные пилигримы?



У большинства российских туристов Испания ассоциируется с летним отдыхом на южном побережье. Север страны пока совсем непопулярен у наших соотечественников, несмотря на то что там не просто море, а целый Атлантический океан. Именно по этой части Испании проходит маршрут, привлекающий искателей приключений со всего мира, - Camino de Santiago (Путь Сантьяго).

Что такое камино?

Это одна из трех самых знаменитых католических паломнических дорог, ведущая к испанскому городу Сантьяго-де-Компостела (две другие ведут в Рим и Иерусалим). В городе, по преданию, находятся мощи святого Иакова. Ключевые особенности маршрута - тысячелетняя история, живописнейшие виды Северной Испании и развитая инфраструктура. Заблудиться невозможно даже без карты, все дороги размечены желтыми стрелками и ракушками. Эти знаки - символы пути.

Камино - не один, а несколько десятков маршрутов, ведущих из разных точек не только Испании, но и Португалии, Франции, Германии, Швейцарии, Голландии и даже некоторых стран Восточной Европы. Некоторые маршруты более известны и лучше промаркированы указателями, там более многолюдно. В мае этого года мы с супругом за две недели одолели около 450 км по самому сложному и холмистому варианту Пути Сантьяго - Camino Primitivo.

Подготовка

Почему люди отправляются в камино? Кто-то хочет отдохнуть от городской суеты, кто-то стремится узнать, на что способен, а некоторые просто интересуются испанской культурой. Во время поездки в Португалию я случайно увидела молодого человека с рюкзаком, к которому была привязана ракушка морского гребешка - знак паломничества, и сразу решила: «Тоже пойду в камино!»

Подготовка заняла почти год. Шенгенские визы получать не пришлось - они у нас уже были. Мы удачно нашли билеты одной авиакомпании Казань - Бильбао - Казань с пятичасовой пересадкой в Праге. От Бильбао, самого крупного города Северной Испании и столицы региона Страна Басков, предстояло добраться на автобусе до Овьедо, откуда уже и начинался маршрут. Билеты на автобус тоже купили заранее через сайт транспортной компании.

Специально перед камино я успела немного выучить испанский язык. Это оказалось очень полезным: английский там распространен слабо и только в туристических местах. Русскоязычных паломников за время поездки я не встретила ни разу, хотя согласно статистике в прошлом году россиян в камино было около 800 человек.

Будни пилигрима

Путь Сантьяго идеально подходит для тех, кто интересуется походами, но боится бытовых неудобств. Жить во время путешествия в палатке вовсе не обязательно. По всему маршруту есть множество специальных общежитий - альберге, переночевать в которых можно за 5 - 6 евро. В первую ночь казалось очень дискомфортным спать в одной комнате с еще двадцатью пилигримами, но к таким условиям быстро привыкаешь. Можно останавливаться и в обычных

отелях, но альберге - это и дешевле, и интереснее.

Удивительно, но большая часть пилигримов, которых мы встретили, - это люди достаточно солидного возраста. Седовласые бабушки и дедушки просыпались по утрам раньше всех. Быстро собирали свои рюкзаки и уже на ходу успевали пожелать нам: Buen camino! («Доброго пути!») Они, как и мы, неделями шли пешком, заклеивали по утрам мозоли на ногах и ночевали на двухэтажных кроватях в общих спальнях.

В течение дня каждый идет со своей скоростью, это не соревнование, где нужно обогнать соперников. Чаще всего мы проходили 30 км в день. Кажется, что много, но на самом деле это всего шесть часов непрерывной ходьбы со средней скоростью. Оставшегося времени с лихвой хватает и на отдых, и на осмотр достопримечательностей по дороге.

Местные жители очень дружелюбно относятся к пилигримам и совершенно не удивляются вереницам людей, бредущих вдоль дороги с рюкзаками. Сложно выделить особенности характера северных испанцев. В Галисии, Астурии и Стране Басков живут люди разных национальностей, которые говорят на разных языках. Далеко не все северяне обладают контрастной внешностью с угольно-черными волосами и смуглой кожей, часто можно встретить и испанцев-блондинов со светлыми глазами.

Погода на севере Испании невероятно разнообразна. Здесь часто бывают дожди, а самый западный ее регион - Галисию - и вовсе называют Страной туманов. Нам посчастливилось испытать на себе весь «ассортимент» небесной канцелярии: модный розовый дождевик пригодился мне не раз.

Океан

Одно из самых сильных впечатлений от поездки - это момент, когда мы после целого дня пути по 30-градусной жаре вышли из леса на берег Атлантического океана. Я никогда не понимала, за что люди любят море: вода и вода, в Волге такая же. Оказалось, океан совсем другой. Это первобытный восторг, шепот дальних стран и просоленный воздух - к такому невозможно остаться равнодушным.

Советы пилигриму

1. Выбор времени года для камино очень важен. Зимой многие альберге закрыты, летом очень жарко, а в межсезонье идут дожди. Самыми комфортными месяцами для поездки считаются май и сентябрь.

2. Вещей нужно брать как можно меньше, ведь все придется нести на себе. Считается, что вес рюкзака вместе со всем содержимым не должен превышать 10% от веса путешественника. Хорошим подспорьем станут трекинговые палки, они распределяют нагрузку, с ними меньше устают колени. А можно вместо палок использовать настоящий деревянный посох и почувствовать себя средневековым паломником.

3. Одежда должна быть удобной и быстросохнущей, дожди в Галисии не редкость. Джинсы и свитер - это плохой вариант, а спортивные штаны и флиска - хороший.

4. Выбор обуви очень индивидуален. Большинство пилигримов идут в тяжелых туристических ботинках, но наш опыт показал, что в теплое время года намного удобнее в кроссовках. Одно можно сказать точно -

обувь должна быть хорошо разношена.

Для чего идти пешком?

Со стороны, наверное, кажется противоестественным желание поехать на край цивилизации, мокнуть под дождем, тащить тяжелый рюкзак - и все это непонятно ради чего. Ведь долгожданный отпуск намного приятнее провести у теплого моря, наслаждаясь комфортом.

В камино можно увидеть сельскую, непарадную Испанию. Большая часть маршрута проходит через маленькие деревушки, там есть что посмотреть. Это средневековые церкви, дома, покрытые сланцем, и каменные амбары. Пейзаж меняется практически ежедневно: влажные леса Астурии переходят в Кантабрийские горы, а туманные холмы Галисии неожиданно выводят к песчаным пляжам.

Еще один плюс камино - сравнительно невысокий бюджет. Такой вариант путешествия дешевле, чем готовые туры и даже самостоятельно спланированная поездка. Основные причины в значительной экономии затрат на транспорт внутри страны и ночлег. В среднем в день у нас на двоих уходило 50 евро.

Путь Сантьяго - попытка почувствовать себя не только туристом, но и настоящим путешественником. Это возможность прикоснуться к истории. При мысли о том, что именно по этой дороге тысячу лет назад шли вереницы паломников, мурашки пробегают по коже. И когда ты не просто приезжаешь к океану на переполненном экскурсионном автобусе, а приходишь к нему собственными ногами после двух недель пешего путешествия - это совсем другие впечатления!