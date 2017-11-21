В чем корень проблем в преподавании государственных языков? Почему часть родителей выступает против обязательного изучения татарского языка? В чем оказались виноваты учителя? Об этом наша беседа с председателем Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, народным поэтом Татарстана, лауреатом Государственной премии им. Г.Тукая РТ Разилем Валеевым.

Правовая загвоздка

- Разиль Исмагилович, почему сложилась такая непростая ситуация с преподаванием государственных языков?

- Это началось не сегодня. В 2007 году на федеральном уровне в системе образования был упразднен национально-региональный компонент. Когда он существовал, таких проблем по вопросу преподавания языков не возникало. Позже был издан приказ Министерства образования и науки РФ о сдаче ЕГЭ только на русском языке. Это уже был шок. Тогда мы от имени Госсовета РТ обращались в Москву. А в последнее время по проблемам изучения двух государственных языков в самые высшие инстанции поступили сотни, тысячи обращений не только от жителей Татарстана, но и от татар, проживающих за пределами нашей республики. Но, к сожалению, их голос не был услышан.

- Но ведь в Конституции РФ четко написано, что все граждане имеют право получать образование на своем родном языке…

- Это право закреплено и Конституцией России, и Законом «Об образовании в РФ». Пункт 3 статьи 14 Закона «Об образовании в РФ» гласит, что в государственных и муниципальных образовательных организациях может вводиться преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации. Но там есть одна загвоздка. Законы позволяют вводить изучение национальных языков на основе республиканских законов, а подзаконные акты проработаны не совсем корректно. В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) не был детально прописан механизм реализации законов без ущерба национальным языкам. Вот в этом и была заложена «мина замедленного действия».

Недовольство родителей можно понять

- Против обязательного преподавания татарского языка выступает и определенная часть родителей-татар…

- Их можно понять. Они считают: если ребенку предстоит сдавать ЕГЭ на русском языке, зачем ему тратить время и силы на изучение татарского? Но татарский язык абсолютно не препятствует изучению русского. Да, у нас есть некоторые проблемы и в преподавании русского, но, несмотря ни на что, наша республика занимает второе место в России по итогам ЕГЭ по русскому языку, чуть-чуть уступая лишь Москве. Показатели в чисто русских регионах, где нет татарского языка, намного хуже.

Все понимают, что знание нескольких языков еще никому не мешало. Наоборот, это обогащает человека. То есть главный вопрос не в том, нужен или не нужен татарский язык. Вопрос в том, как его преподавать.

- У родителей как раз много претензий к качеству преподавания татарского языка.

- И эти претензии где-то и обоснованны. Говорят же, что совершенству нет предела. Необходимы новые современные методики преподавания с упором на разговорную речь. Это не такая простая задача, как может показаться. Татарстанские ученые уже подготовили два учебника для учеников 1 - 2-х классов, вот-вот выйдут и для 3 - 4-х классов.

Конечно, учебные пособия и методики должны учитывать уровень языковой подготовки ребенка. Поэтому разрабатываются три варианта учебников: первый - для тех, кто совсем не знает татарского, второй - для тех, кто немного язык понимает, и третий - для тех, кто хорошо владеет татарским.

Многие родители говорят, что татарский язык сложен для их детей. А русский, английский, немецкий, французский или китайский языки изучать легко? Могу сказать, что русский язык намного сложнее для изучения, чем татарский, но мы же его изучали и изучаем.

Без вины виноватые

- У учителей татарского языка полная неопределенность в том, что их ждет с нового учебного года: сокращение, переподготовка, переквалификация...

- Да, так получилось, что крайними и пострадавшими в этой ситуации оказались директора школ, учителя. Но в чем их вина? Они работают согласно федеральному и республиканскому законодательству, согласно принятым и утвержденным образовательным программам и учебным планам, к которым до этого никаких претензий не было.

Учителя оказались без вины виноватыми. В сфере российского образования слишком много изменений и реформ. В Закон «Об образовании в РФ» постоянно вносятся какие-то поправки, дополнения, а следовательно, меняются подзаконные акты. Эти бесконечные изменения мешают нормальной работе. Повальные проверки в школах тоже подлили масла в огонь. Нельзя такими жесткими методами приводить учебные планы в соответствие с ФГОС.

- Что делать?

- Можно было пригласить представителей Министерства образования РФ, министерств образования субъектов Российской Федерации и мирно обсудить и решить все вопросы, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию. В интернете уже начались оскорбления татарского языка и его носителей. И в ответ посыпались нападки на русский язык. Никто не стесняется в выражениях. Оскорблениям подвергаются целые народы. Это настоящий экстремизм. И надзорным органам в первую очередь следовало бы пресекать эти опасные явления.

С татарами не считаться невозможно

- Разиль Исмагилович, как, по-вашему, будет развиваться ситуация, если Министерство образования и науки РФ не согласится с компромиссным предложением Татарстана сохранить обязательное преподавание татарского языка до 9-го класса, а в старших классах сделать его изучение добровольным?

- Предсказание - дело неблагодарное, но ясно, что в этом случае будут чувствовать себя дискомфортно все: и русские, и татары, и представители других народов, которые проживают в Татарстане, потому что это может стать причиной обострения межнациональных отношений.

Надо понимать, что мы живем в многонациональной стране и межнациональной розни допускать нельзя.

- Наверняка решения по вопросу преподавания государственных языков в Татарстане ждут и в других регионах России...

- Конечно, если изменения в ФГОС будут внесены, они будут обязательны для применения на всей территории России. В конце октября я принимал участие во всероссийском совещании по развитию образования, которое состоялось в Махачкале. Я видел, как заинтересованно отнеслись к этому вопросу все, особенно представители национальных республик, потому что они сталкиваются точно с такими же проблемами, как и мы. И сейчас они тоже с волнением ждут, как разрешится этот вопрос.

Нравится это кому-то или не нравится, но татары занимают второе место по численности в России, и с этим не считаться невозможно. Татары - один из государствообразующих народов Российской Федерации, об этом говорил и Президент РФ Владимир Путин.

Еще раз хочу подчеркнуть: национальный вопрос, проблемы национального образования, межконфессиональных отношений - сфера очень тонкая, деликатная. Решение таких проблем можно сравнить со сложной хирургической операцией. Ее нельзя делать топором. Здесь необходимо проявлять дипломатичность, терпимость, такт и уважение друг к другу.