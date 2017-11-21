Совсем скоро будет отмечаться 100-летие со дня основания ТАССР. В преддверии этой знаменательной даты мы отправились в путешествие по районам нашей республики, чтобы познакомиться с самыми интересными страницами истории Татарстана, увидеть, как татарстанцы живут сегодня, и открыть удивительные места, которые могли бы привлечь туристов со всего мира.

Свое путешествие мы начали с Кукмора. Он расположен на берегу живописной реки Нурминки, в 150 км к северо-востоку от Казани. 17 апреля 2017 года поселок городского типа получил статус города. Сейчас там живут более 17 тысяч человек.

Добраться из Казани до Кукмора можно на электричке. Ехать 2 часа 50 минут. Но в теплом вагоне с мягкими креслами дорога оказалась комфортной и приятной. И вот мы на месте…

Истоки города - медные рудники

Для начала - небольшая историческая справка. Археологи утверждают, что поселение на месте современного Кукмора было еще 700 лет назад, но история самого города началась в первой половине XVIII века, когда здесь были обнаружены залежи медных руд и появился медеплавильный завод. Вольнонаемные рабочие и приписанные к заводу крестьяне делали не только кухонную утварь, но и снабжали оружием земляков, поддержавших восстание Пугачева, и добровольцев во времена Отечественной войны 1812 года. К середине XIX века запасы руды были истощены, и в мае 1851 года Горным правлением вынесено решение о закрытии завода. На его месте возникло частное предприятие по изготовлению медной посуды.

У сотрудников краеведческого музея была мечта организовать экскурсии на рудники, чтобы показать туристам, как добывалась руда, как ее поднимали наверх. Но при закрытии завода входы в штольни были засыпаны. Остался маленький лаз, и, чтобы попасть внутрь, надо метров 5 продвигаться буквально ползком. Но есть идея воссоздать часть рудника в одном из залов музея.

Железнодорожный зигзаг от братьев Комаровых

Кукмор славится своими валенками. И неслучайно местные жители шутят, что в Кукморе детей находят не в капусте, а в валенках!

Валяльно-обувное производство основали здесь братья Николай и Сергей Комаровы в 1867 году. Самый первый цех заработал в их родовом доме на улице Ворошилова. Теперь этот красивый старинный дом является объектом культурного наследия.

Здесь после реставрации планируется открыть центр народных промыслов с ремесленными мастерскими, сувенирными лавками, выставочными залами, ярмарочной площадью.

Надо сказать, что братья Комаровы прославили Кукмор не только валенками. Благодаря им через село была проложена железная дорога. Это знаменательное событие способствовало промышленному развитию Кукмора.

Кстати, по плану железная дорога, идущая на север России, должна была пройти далеко от Кукмора. Но Комаровым каким-то чудом удалось изменить ее маршрут. Есть легенда, похожая на быль, что братья пообещали очень много денег путейным строителям, хорошо угостили их. В результате железная дорога «завернула» в поселок, сделав зигзаг от основного маршрута в несколько сотен километров.

«Вау! Валенки для великанов!»

Побывать в Кукморе и не увидеть, как делаются легендарные валенки? Упустить такую возможность туристам никак нельзя!

Начальник отдела кадров Кукморского валяльно-войлочного комбината Ирина Кисиль познакомила с процессом производства валяной обуви. Сначала шерсть проходит тщательную подготовку: очищается, моется в специальных ваннах в горячей воде с добавлением мыльного раствора, сушится, прочесывается. И уже из чистой заготовки формируются основы валенок. Они огромные - метра полтора в высоту.

«Вау! Валенки для великанов!» - вырвалось у меня. Но оказалось, что все объясняется намного проще: в процессе дальнейшей работы шерсть усядет в несколько раз и валенок станет обычного размера.

Удивило, что шерсть не витает в воздухе и люди работают без респираторов. Ирина Юрьевна объяснила, что производство постоянно модернизируется, установлена современная система вытяжки, поэтому здесь чисто и дышать можно спокойно.

Башня Шухова

А еще на территории комбината расположена архитектурная достопримечательность Кукмора - ажурная водонапорная башня, сконструированная известным российским инженером Владимиром Шуховым. Эта одна из девяти сохранившихся башен Шухова. Самая известная из них - телевизионная башня на Шаболовке в Москве. Башня в Кукморе была построена в 1929 году для обеспечения населения поселка водой и до сих пор работает - качает воду для комбината.

Посудное царство

Помимо валенок признанным символом Кукмора является посуда. Исторические корни этого производства уходят в далекий 1743 год, когда здесь открылся медеплавильный завод, выпускавший самовары, кастрюли, подносы из меди. А первый цех по производству алюминиевой посуды заработал в 1950 году.

Было очень интересно своими глазами увидеть, как пищевой алюминий расплавляют в печи, заливают в формы, а потом из этих отлитых заготовок получаются кастрюли, сковородки, казаны, всевозможные формы для выпечки.

Как рассказал технический директор завода металлопосуды Ринат Садриев, предприятие работает по 24 часа в сутки, потому что технологический процесс останавливать нельзя ни на минуту. Более того, производство расширяется. В данный момент готовится к запуску новый литейный участок.

На заводе работают более 800 человек. Недостатка в кадрах здесь нет, наоборот, желающих прийти на производство много.

Мамонтенок из котлована

Далее наш путь лежал в Кукморский краеведческий музей. Он расположился в бывшем купеческом доме братьев Родыгиных. В 1997 году здание было включено в реестр архитектурных памятников Татарстана. На сегодняшний день в фондах музея хранится более 6 тысяч экспонатов. Пожалуй, одна из самых удивительных археологических находок, сделанных в Кукморе, - настоящий мамонтенок.

- Мамонтенка нашли совершенно случайно несколько лет назад. Экскаватор копал котлован под мегаферму, и на глубине 5 метров обнаружился скелет детеныша доисторического животного. Он хорошо сохранился, но, когда его попытались достать, кости просто раскрошились. Осталось только несколько позвонков, часть зубов, которые можно увидеть в экспозиции, - рассказала директор краеведческого музея Лябуда Давлетшина.

Родина предков Чингиза Айтматова

Кукморский район - земля предков классика советской литературы, народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова. Именно отсюда родом дед Айтматова со стороны матери Хамза Габдельвалиев. Он был купцом первой гильдии. В селе Маскара Кукморского района на древнем кладбище сохранились надгробия представителей рода Ишмана, к которому принадлежал Айтматов, а в селе Бурбаш Балтасинского района похоронен его прапрадед по материнской линии.

В 2008 году, будучи в Казани, Айтматов планировал посетить Маскару и Бурбаш. Но не получилось. Чингиз Торекулович был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение РКБ. Позже его перевезли в клинику в Германии, где он скончался.

В районе чтут память о знаменитом земляке. Именем Чингиза Айтматова названа гимназия в Кукморе. От построенного его предками медресе в наши дни остался лишь фундамент. А здание мечети, другие дома, магазины, принадлежавшие им, сохранились в селе Маскара.

«Зеленая жемчужина»

Кукморская гора - главная природная достопримечательность района. Сложно поверить, что еще полвека назад горные склоны были абсолютно голые. В 60-е годы местные жители во главе с руководством района высадили на Кукморской горе тысячи молодых сосен, берез, превратив ее в «Зеленую жемчужину». Сейчас в зимний период здесь работает хорошо обустроенная горнолыжная база. Длина трассы - 375 метров, а самая высокая ее точка - 212 метров. На горе монтируется современный подъемник, а у подножия оборудуется трасса для лыжников, где летом можно будет кататься на лыжероллерах.

К подножию «Зеленой жемчужины» можно дойти по новенькому деревянному мосту. Это даже не мост, а необычная подвесная набережная, проложенная вдоль крутого берега реки Нурминки.

Кукмор продолжает благоустраиваться. Буквально на днях на площади перед парком Победы закончился монтаж светомузыкального фонтана, уже состоялся его пробный пуск. Весной, с наступлением тепла, фонтан будет радовать своей красотой жителей и гостей Кукмора.