Овен

Не исключено, что вам удастся реализовать одну из своих задумок, главное - не обращать внимания на препятствия со стороны окружающих. Юридический вопрос с первого раза решить не получится. Станут теплыми и доверительными отношения с родителями.

Телец

Главной проблемой этой недели для вас станут отношения с окружающими, особенно с любимым. Идти на решительный шаг пока не стоит, следует предусмотреть все возможные последствия для себя. Ваша осмотрительность в поступках благоприятно скажется и на делах.

Близнецы

Сейчас вы непозволительно безынициативны, очевидно, сказывается осенняя хандра. Но если вам все же удастся справиться со своим плохим настроением и апатией, то вы сможете довести до конца дело, которое постоянно откладывали. Не исключено непонимание домашних.

Рак

Постарайтесь не перенапрягаться на работе на этой неделе, поскольку защитные силы вашего организма снижены, не исключено легкое недомогание. В этот период вы с удивлением заметите особую заботу и внимание любимого по отношению к себе. Порадуют дети.

Лев

Вам следует пересмотреть свой рацион и изменить распорядок дня. Эта неделя - благоприятное время для отказа от вредных привычек. Не упустите отличный шанс порадовать любимого подарком или необычным знаком внимания - повод обязательно будет.

Дева

Усилится ваше стремление к независимости и самостоятельности. Домашние отнесутся к этому с непониманием, поэтому будут загонять вас в определенные рамки, стараясь подчинить принятым в вашей семье нормам поведения. Поймет и поддержит вас только любимый.

Весы

Не исключено, что вам придется активно заниматься делами других. Не всегда ваши советы с благодарностью будут приняты, возможно, вы станете крайним в неудаче того, кому решились помочь. А вот новые контакты окажутся и приятными, и полезными.

Скорпион

Бытовые проблемы не только потребуют от вас много времени, но и могут значительно опустошить ваш кошелек. Совместные дела с домашними будут способствовать примирению с теми, с кем вы в давней ссоре. Будьте открыты для контакта - новые знакомые окажут вам неоценимую помощь в трудном деле.

Стрелец

Вам придется на многое закрыть глаза. Временные трудности на работе будут связаны или с финансами, или с отсутствием времени на завершение какого-то этапа. Домашние могут высказать претензии из-за вашего нежелания заниматься бытовыми проблемами.

Козерог

Не исключено, что сейчас вы очень требовательны к себе и другим. Измените свое поведение - станьте мягче и искренней. Только ваша дипломатичность поможет избежать возможных недоразумений и напряженных ситуаций на работе. В семье - мир и покой.

Водолей

Возможно, кто-то из друзей приятно удивит вас на этой неделе. Вам станет известна информация, которая заставит поменять свои взгляды на важную для вас проблему. В отношениях с любимым держите паузу, чтобы не довести отношения до полного разрыва.

Рыбы

Усилится ваша интуиция, и вы сможете предугадать исход важного и перспективного для вас дела. Однако многочисленные контакты и активное общение эмоционально вас истощат. К счастью, появится возможность хорошо отдохнуть в выходные на природе.