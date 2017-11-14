В Татарстане и ряде субъектов РФ кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю и на имущество.

Кроме того, информация о кадастровой стоимости может быть использована для проведения ряда операций с недвижимостью, например оформления аренды или наследства. Получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно несколькими способами.

На портале Росреестра (rosreestr.ru) можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Она предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Собственники недвижимости могут узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов и в «личном кабинете» на сайте Росреестра. Для авторизации используется подтвержденная учетная запись пользователя на портале государственных услуг РФ.

Оперативно узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в «личном кабинете» на сайте Росреестра.

Кадастровую стоимость можно посмотреть с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра. Также можно найти сведения на сайте Управления Росреестра по РТ (rosreestr.tatarstan.ru) в разделе «Кадастровая оценка объектов недвижимости».

На портале Росреестра можно ознакомиться с результатами массовой кадастровой оценки. Для этого надо воспользоваться сервисом «Фонд данных государственной кадастровой оценки».

Можно запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ), а также направив запрос по почте. Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех рабочих дней.

Управление Росреестра по РТ напоминает, что при ведомстве работает специальная комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Пересмотреть кадастровую стоимость можно, если для ее определения использовались недостоверные сведения об объекте или если кадастровая стоимость установлена в размере, отличном от рыночной стоимости. При этом Росреестр Татарстана не проводит кадастровую оценку, а только помогает гражданам и бизнесу скорректировать ее, если на то есть законные основания.

У физических лиц есть возможность оспорить кадастровую стоимость как в судебном порядке, так и в досудебном. Юридические лица обязаны сначала обратиться в комиссию и в случае несогласия с ее решением - в суд.