Завтра, 24 ноября, в столице Татарстана стартует III республиканский форум православной общественности, в котором примут участие священнослужители Татарстанской митрополии, духовные лидеры ислама, католической, иудейской и других религиозных общин республики, а также благотворители, представители власти и общественных организаций.



В рамках форума состоится торжественная церемония открытия II открытого турнира по художественной гимнастике «На вершине успеха». О своем участии в мероприятии заявили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Президент РТ Рустам Минниханов.

Одним из значимых и ярких участников форума станет казанская АНО «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление». Эта организация была зарегистрирована в 2016 году, однако фактическая работа центра началась значительно раньше - с 2010-го. При Свято-Успенском женском монастыре на Зилантовой горе был создан медицинский центр защиты материнства, в котором стали проводиться противоабортные консультации. Тогда же стартовал просветительский проект «Пустые песочницы», направленный на защиту жизни нерожденных младенцев и сохранение душевного и репродуктивного здоровья женщин.

В нынешнем году «Умиление» при поддержке администрации Советского района Казани и Казанской епархии реализовало еще один крупный проект - открылся социальный дом «Колыбель». Толчком для инициации проекта стала удручающая статистика: в Казани ежегодно регистрируется до 7000 абортов и около 70 отказов от новорожденных. В «Колыбели» беременным женщинам и матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются арендованные квартиры, там же им оказывается психологическая и социальная поддержка.

Центр «Умиление» также проводит постоянную благотворительную акцию «Корзинка для аиста», в рамках которой неравнодушные граждане собирают для будущих мам вещи, необходимые к рождению ребенка: одежду, бутылочки, подгузники и другие гигиенические средства.

Другой благотворительный проект центра «Умиление» - «Особенные дети» - направлен на оказание материальной и социальной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья.