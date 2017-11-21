Корреспонденты «КВ» прокатились по виртуальным тоннелям метро.



В современном мире информационные технологии значительно облегчают обучение различным профессиям. Прохождение специального практического курса на тренажерах уже давно стало обязательным этапом подготовки авиапилотов, машинистов поездов железной дороги и метрополитена. Подобный тренажер есть и у МУП «Метроэлектротранс». Корреспонденты «КВ» посетили техникум предприятия и совершили виртуальную поездку в казанском метро.

Заместитель директора электродепо по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Рустам Сибагатуллин пригласил нас в обычный учебный класс. Помимо ряда столов и наглядных схем устройства частей электропоезда в нем стоит… кабина поезда метрополитена в реальную величину. Лишь отсутствие рельс и колес под ней говорит о том, что перед нами тренажер.

Он появился в электродепо 1,5 года назад, и такой цифровой «Русич» есть только в Казани. Этот поезд знаком горожанам по современному внешнему облику, совмещенным вагонам и наличию кондиционеров.

- Система тренажера состоит из двух частей, - рассказывает Рустам Сибагатуллин, - кабины и стола контроля, где можно следить за действиями машиниста. В то время как обучающийся работает на виртуальной линии, на трех мониторах воспроизводится его движение, а также путь и показания основных датчиков поезда.

Однако главный интерес представляет, безусловно, сам процесс работы на тренажере. Примечателен он тем, что воспроизводит в 3D модели всю систему тоннелей и станций Казанского метрополитена.

Попав в кабину, теряешься при виде многочисленных кнопок, переключателей, рычагов и мониторов. На место машиниста садится опытный Рустам Сибагатуллин. После запуска программы - ее новая версия появилась в техникуме совсем недавно - на панорамном 3D экране, играющем роль остекления поезда, отобразился темный тоннель с блеклым светом станции вдали. Щелчком тумблера Рустам зажигает фары состава, затем нажимает несколько кнопок, и виртуальный электродвигатель готов к работе.

- Держитесь крепче, сейчас тронемся, - предупреждает наш «машинист» и дергает рукоять движения. Виртуальный состав начал набирать ход, а реальная кабина содрогнулась, и нас по инерции стало отбрасывать назад.

Спустя считанные секунды мы въезжаем на залитую светом станцию «Авиастроительная». Рустам нажимает кнопку открытия дверей, и виртуальные пассажиры занимают свои места. Процесс их посадки им контролируется по монитору пульта управления машиниста, где можно переключать виртуальные видеокамеры. Посадка завершена, и наш состав устремляется в темный тоннель, который воспроизведен до мельчайших подробностей - светофоры, информационные знаки. Да и превышать скорость нельзя - лимит 80 км/ч. Кто бы мог подумать, что движение поезда по бетонным тюбингам подчиняется не менее строгим правилам, чем наземный транспорт.

Данный тренажер призван не только оттачивать мастерство, но и подготовить обучающегося к нештатным ситуациям. Например, на рельсы может неожиданно прыгнуть виртуальный пассажир, и здесь его жизнь зависит от реакции машиниста. Или в тоннеле может загореться красный сигнал светофора, движение на который строго запрещено. По итогам поездки все нарушения правил и ошибки отобразятся на мониторах у преподавателя.