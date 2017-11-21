Парковочные блокираторы вне закона, тем не менее они не исчезают из дворов Казани. Корреспонденты «Казанских ведомостей» попытались выяснить, кто ставит эти сооружения, и оказалось, не все они установлены самовольно.

Найти место для своего автомобиля во дворе - задача архисложная в большинстве жилых кварталов, где есть многоэтажные дома. «Казанские ведомости» рассказывали о нешуточных страстях, которые разгораются чуть ли не ежедневно в столичных дворах.

Но есть категория самых ушлых - они устанавливают парковочные блокираторы. Примитивные - это 4 металлических столбца, на которые натянут стальной провод, и те, которые с навесным замком. Один из таких образцов мы нашли у дома №53 по улице Восстания.

Житель дома оградил себе участок общедворовой территории аж на две роскошные иномарки. На вопрос о законности спортивного телосложения мужчина угрожающе повел плечами и так же выдал: «А что? Есть проблемы?»

В том же районе, в одном из дворов по улице Шамиля Усманова, на парковочной площадке вмонтированы в асфальт аж 5 блокираторов! Все на одинаковом расстоянии друг от друга. С утра до окончания рабочего дня на эту территорию никто заехать не сможет, даже спецтехника. И этим пятерым абсолютно все равно, куда поставят машины в их отсутствие другие автовладельцы.

Интересуемся у жильцов, кто разрешил этим автолюбителям подобным методом бронировать места.

- Никто не разрешал, сами взяли и поставили, - ответила одна из соседок.

Может, управляющие компании Казани предоставляют подобные услуги? Мы обзвонили все УК города и под видом потенциальных клиентов попытались заказать парковочный блокиратор. Во всех компаниях поспешили откреститься: «Мы никогда не практиковали такую незаконную услугу».

Странно, тогда откуда же они продолжают появляться? Оказывается, парковочный блокиратор или иначе барьер можно заказать в интернете - различной модификации и по очень доступной цене. Если так доступно, значит, можно?

- Нет, нельзя, - утверждает юрист Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ Зоя Куклина. - Установка каких-либо устройств на муниципальной земле незаконна, так как это территория общего пользования. Для того чтобы установить парковочные блокираторы, необходимо провести общее собрание собственников жилья, получить решение о согласии трех четвертых присутствующих, принять решение, составить протокол - два главных документа. Они должны быть предоставлены инициатору собрания и обслуживающей организации дома (УК, ТСЖ, ЖЭУ и т.д.) в пределах 10 дней после принятого решения.

По словам юриста, оснастить двор блокираторами возможно только на частной территории или во дворе домов с небольшим количеством жильцов. Опять-таки при запротоколированном согласии большинства собственников. Право на законную установку имеют семьи с детьми-инвалидами с диагнозом «детский церебральный паралич», инвалиды с ограниченной функцией опорно-двигательного аппарата, инвалиды Великой Отечественной войны первой и второй группы.

Тем, кто незаконно установил парковочный барьер, грозит штраф 1500 рублей и демонтаж без согласия на то собственника. Для того чтобы избавить двор от самовольных блокираторов, надо обратиться к участковому уполномоченному полиции и в управляющую компанию. Если после этих действий ничего не изменится, то писать заявление в районную прокуратуру.

- Парковочные блокираторы являются проблемой только в тех домах, где недостаточно активно работают старшие по дому, - говорит Зоя Куклина. - Существуют наработанные методы, чтобы навести порядок в своем дворе. Это, как я уже говорила, общее собрание собственников, установка шлагбаумов. В городе достаточное количество комфортабельных парковочных центров, но менталитет большинства автовладельцев таков, что они не хотят платить деньги за стоянку. Они желают, чтобы транспорт стоял у них под окнами, на расстоянии пяти шагов от подъезда.