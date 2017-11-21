Аллергические реакции стали в современном мире распространенным явлением. Поэтому при первых проявлениях аллергических реакций (зуд, сыпь, покраснение) стоит вопрос о необходимости проведения аллергопроб.



Аллергические диагностические пробы - это метод выявления индивидуальной непереносимости организмом различных химических элементов (аллергенов). Подробнее о них рассказывает врач-аллерголог-иммунолог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Елена Ахмедзянова.

- Когда же без аллергопробы не обойтись?

- Основными показаниями для проведения аллергопроб являются бронхиальная астма, аллергодерматит; поллиноз (насморк хронический или сезонный); заложенность в носу; пищевая аллергия (зудящая кожа, сыпь); аллергический ринит, конъюнктивит; приступы удушья, удушающий кашель, периодические хрипы, одышка; беспричинно чешущиеся глаза, веки, нос; постоянная сыпь на теле; отеки на коже; постоянно или часто заложенный нос, выделения из носа без явных признаков простуды. Также аллергопробы нужны, если ранее наступали аллергические реакции на укусы насекомых, животных; в случае, когда вышеперечисленные симптомы появляются после приема новых лекарств, есть реакция на бытовую химию, некоторые продукты питания.

Часто бывает, что мамы тщательно продумывают рацион ребенка, ведут пищевой дневник, постепенно методом исключения пытаются выявить продукт, который служит причиной аллергии, но безрезультатно - малыш все равно покрывается сыпью, появляются выделения из носа, кашель и другие реакции. То есть причину ни мама, ни врач установить так и не могут. В таких случаях также без аллергопробы не обойтись. При сезонных аллергиях пробы проводят вне сезона (аллерген вводят в организм в небольших дозах).

- О чем говорят результаты аллергопроб?

- Аллергопроба поможет подтвердить наличие подозреваемых раздражителей, а также может выявить и незнакомые пока возбудители аллергии, а значит, предотвратить возможные проблемы в будущем. Она поможет определить главных врагов - аллергены, встречи с которыми лучше избегать, чтобы не подвергать себя опасности. Кроме того, комплексная аллергодиагностика (кожные пробы и иммуноферментный анализ крови) позволяет назначить комплексное лечение.

- Как подготовиться к сдаче аллергопроб?

- Перед проведением кожной пробы пациенту необходимо следовать определенному ряду указаний. За неделю до обследования исключить антигистаминные препараты, если они принимались по назначенному ранее лечению. За 14 дней до процедуры прекратить прием (либо дождаться окончания назначенного курса) системных глюкокортикостероидных препаратов (в любой форме). Если применялись гормональные мази, кремы - сообщить врачу, в этом случае проба выполняется на участке кожи, не затронутом препаратами. Если все участки кожи затронуты при лечении, пробы возможны лишь спустя 14 дней после прекращения применения данных препаратов на кожу. В обязательном порядке сообщить врачу обо всех препаратах, продуктах, которые применялись и использовались в течение последних 14 дней (особенно важно, если проба проводится ребенку).

- Детям до 4 лет тесты на аллергию не проводятся. Как быть в таких случаях?

- Необходимо обратиться к детскому аллергологу-иммунологу. До 90 процентов диагноза опытный врач-аллерголог сможет поставить на основании осмотра ребенка и сбора анамнеза (истории жизни ребенка и его родителей). И только в 10 процентах случаев у детей до 2 лет требуется сдавать аллергопробы.