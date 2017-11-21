Самыми волнительными и счастливыми периодами в жизни женщины являются беременность и рождение детей. Сегодня мы решили развеять наиболее популярные мифы о беременности.



Помогает нам разобраться в этом вопросе врач высшей квалификации, неонатолог-реаниматолог РКБ Роза Хакимова.

Набрать лишние килограммы - ненормально

Пожалуй, главной проблемой, волнующей каждую женщину при беременности, является страх перед лишним весом. Интересно, что будущих мам, напротив, должна насторожить прибавка в весе менее 7 кг.

- Как правило, в норме за беременность женщина набирает 8 - 14 килограммов, при двойне - до 21 килограмма. Естественно, допускаются определенные вариации в большую или меньшую сторону. Бояться набранного веса не надо. На самого ребенка приходится около 3 - 4 килограммов, увеличение объема циркулирующей крови - 1,5 килограмма, объема молочных желез - 500 граммов. Матка и околоплодные воды весят почти 2 килограмма плюс жировые отложения и дополнительные жидкости.

Хочется маслят с виноградом - отказать нельзя

Мы привыкли считать, что гастрономические вкусы беременных начинают принимать чудаковатый характер. Так-то оно так, но не всегда надо следовать капризам будущих мам. Существует список нежелательных продуктов. К ним относятся сельдерей, виноград, свекла, грибы, мягкие сыры и т.д.

- Любимые сейчас многими суши и роллы, морепродукты также могут быть опасными для беременных, - предупреждает Роза Насиховна. - Вы не можете проверить, насколько качественно ресторан обработал блюдо. Поэтому рисковать, конечно же, нельзя. Что касается жирных рыб, то в неделю рекомендуется съедать не более двух порций.

Съешь мясо - будет мальчик, а черешню - девочка

Забавно, но многие женщины всерьез верят, что продукты влияют на пол будущего ребенка. Мол, если в течение двух месяцев до зачатия питаться мясом, рыбой, яйцами, картофелем, черным шоколадом, злаковыми, финиками, то родится мальчик. При употреблении же молочных продуктов, меда, черешни, абрикосов, чечевицы, гороха появится девочка. К сожалению или радости, подобные поверья являются мифом. Питание влияет на здоровье малыша, но не на его пол.

Беременным ничего нельзя делать

Родственники стараются всячески окружить будущую маму заботой и вниманием. Сама беременная порой боится сделать неправильное лишнее движение, чтобы не навредить плоду. Между тем медики рекомендуют, к примеру, заняться йогой, но под руководством инструктора.

- Йога позволяет беременной подготовиться физически к будущим родам: научиться принимать любую удобную позу, управлять дыханием, стать более пластичной, избавиться от различных видов болей. В целом во время беременности физическая активность нужна, но умеренная - в виде прогулок, плавания, гимнастики, - отмечает врач.

После родов начинается депрессия

Наконец, мы хотели бы развеять еще один распространенный миф о том, что после родов у женщин начинается депрессия. Послеродовая депрессия имеет место, но в достаточно редких случаях - у 2 - 3 процентов. Ее симптомы - ощущение беспомощности, плаксивость, отсутствие мотивации и радости, интереса к любимым делам, чувство вины, отстраненность от привычного окружения. Близкие должны окружить женщину заботой и помогать ей в уходе за малышом.