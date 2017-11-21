Мама моя умерла 10 июля 2017 года. На день смерти мы жили отдельно, но внучка была прописана и проживала с ней. Срок пенсии - 12 июля. Кому выплачивается недополученная сумма страховой пенсии за июль 2017 года и какие документы необходимо представить в управление Пенсионного фонда, чтобы получить ее?

Виктория



Как пояснила заместитель начальника отдела выплаты пенсии управления ПФР в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Хадиуллина, в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» начисленные суммы страховой пенсии, причитающиеся пенсионеру и не полученные в связи с его смертью, не включаются в состав наследства и выплачиваются только определенному кругу лиц. Сюда относятся члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером по день его смерти. Совместное проживание в общей квартире члена семьи и умершего пенсионера должно быть документально подтверждено.

За недополученной пенсией нужно обратиться в УПФР не позднее чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера. Если одновременно поступят обращения от нескольких членов семьи, то указанные суммы страховой пенсии будут поделены между ними поровну. Чтобы получить суммы страховой пенсии, начисленной пенсионеру, но не полученной в связи с его смертью, член семьи должен представить в управление ПФР заявление, свой паспорт, копию свидетельства о смерти пенсионера с оригиналом, справку из жилищных органов о совместном проживании по день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.

В случае обращения за недополученной суммой пенсии других родственников умершего пенсионера (или членов семьи, не подтвердивших родственные отношения или совместное проживание с умершим) им необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера обратиться в управление Пенсионного фонда по месту проживания умершего с заявлением и запросом нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии умершего пенсионера для оформления права на наследие в нотариальных органах. В этом случае недополученная сумма пенсии выплачивается наследникам на основании представленного в управление ПФР свидетельства о праве на наследство.