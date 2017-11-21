У меня родился сын. Слышала, что СНИЛС надо оформлять ребенку чуть ли не с рождения. Так ли это?

Татьяна



Уважаемая Татьяна, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, раньше необходимость получения СНИЛС возникала только у работающих людей, сведения о которых работодатель передавал в Пенсионный фонд. Страховой номер использовался только для оперативности начисления пенсионных накоплений, но со временем, с внедрением инновационных технологий, его функции значительно расширились. Теперь он необходим как связующий элемент между социальными службами государства.

Сегодня СНИЛС является одним из главных документов, без которого малышу не обойтись. Поэтому оформлять СНИЛС ребенку нужно обязательно.

Получение СНИЛС преследует сразу несколько целей. Например, свидетельство обязательного пенсионного страхования потребуется при получении медицинских услуг. Среди них и оформление льготного получения лекарственных препаратов, специализированных видов питания, которые необходимы детям-инвалидам. СНИЛС потребуется для получения и санаторно-курортного лечения, и бесплатного проезда в санаторий, а также при оформлении различного вида пособий. А когда ребенок в определенном возрасте захочет подработать в дни школьных каникул, то без СНИЛС он этого сделать не сможет.