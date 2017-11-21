Хочу уточнить порядок перевода-начисления пенсии из одного города в другой в связи с изменением места жительства. Я сдала все необходимые документы на этапе заблаговременной подготовки документов к назначению пенсии за шесть месяцев до исполнения мне 55 лет. После переехала в другой город и поменяла регистрацию. Возможен ли обмен документами между управлениями Пенсионного фонда в разных городах без моего личного присутствия?

Ирина

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, вы можете оформить пенсию по старому месту жительства (если представляли все необходимые для назначения документы), написав заявление на портале госуслуг без посещения ПФР. Затем после назначения пенсии в Пенсионном фонде по новому месту жительства вам нужно будет написать заявление о запросе пенсионного дела, представив паспорт и реквизиты банковского счета.

Либо возможно подать заявление на назначение пенсии по старости сразу же по новому месту жительства. Передача электронных образов ваших документов будет произведена территориальными органами Пенсионного фонда без вашего участия.