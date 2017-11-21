Подскажите, как добавить недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счет?

Валерий



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС), можно с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР, через Единый портал государственных (муниципальных) услуг или территориальный орган ПФР. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР вашими работодателями и вами.

Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, вам необходимо в отношении периодов работы после регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться к работодателям для их уточнения, а в отношении периодов работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета - в Пенсионный фонд России по месту жительства с подтверждающими документами.

По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС вы можете обратиться для консультации в Пенсионный фонд России по месту вашего жительства.