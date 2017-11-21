Сколько лет стажа и пенсионных баллов нужно накопить для получения страховой пенсии?

Римма



Как пояснила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Сафиуллина, требования к наличию минимального страхового стажа, необходимого для установления страховой пенсии по старости, изменились с 2015 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 23.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так, если до 1 января 2015 года граждане приобретали право на пенсию по старости при наличии 5 лет страхового стажа, то по новому законодательству минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии по старости составляет 15 лет.

При этом с учетом переходных положений закона увеличение необходимого минимального стажа происходит постепенно - от 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024-м. Так, в текущем 2017 году он составляет 8 лет и ежегодно увеличивается на один год.

Вторым необходимым условием для установления страховой пенсии по старости является наличие необходимого количества пенсионных баллов. Необходимое количество пенсионных баллов также ежегодно увеличивается и к 2025 году составит 30 баллов. Для получения пенсии в 2017 году нужно не меньше 11,4 балла.

Возраст, с которого возникает право на получение пенсии, остался неизменным - право на страховую пенсию возникает в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

Те граждане, у которых требуемый страховой стаж не выработан, имеют право обратиться в органы ПФР за социальной пенсией, однако получить право на социальную пенсию можно только в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины).

В случае продолжения трудовой деятельности можно обратиться за пенсией раньше, доработав необходимую продолжительность стажа и получив дополнительные баллы.

Требования к наличию минимального стажа не касаются граждан, признанных инвалидами. Если гражданин признан инвалидом, ему сразу же назначается пенсия: страховая - если есть хотя бы один день трудового стажа, или социальная - если стажа нет вообще.

Важно знать, что в страховой стаж для назначения пенсии включаются периоды работы и иной деятельности, если за эти периоды начислялись и уплачивались взносы в Пенсионный фонд РФ. Поэтому всегда нужно помнить, что засчитываться при исчислении пенсии стаж будет только при официальном трудоустройстве и уплате взносов в ПФР. Периоды трудовой деятельности, когда не было уплаты взносов в ПФР, не будут приниматься во внимание при установлении пенсии.

Обратите внимание!

Подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, количестве пенсионных баллов и страхового стажа можно получить с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР. Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru, в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и имеющие подтвержденную учетную запись.

Зарегистрироваться на портале госуслуг и получить доступ к сервисам Пенсионного фонда можно в любом из многофункциональных центров, действующих в республике, а также в территориальных управлениях Пенсионного фонда.