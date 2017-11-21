С таким вопросом все чаще обращаются в редакцию казанские читатели.

«Подъезд у нас хулиганистый», - так прямо и заявила в телефонном разговоре Нина Николаевна, жительница дома №24 по ул. Ахтямова. Почтовые ящики в ее подъезде все поломанные, со следами поджога, но интерес к печатным изданиям настолько высок, что пенсионерка предпочитает ходить за прессой, на которую регулярно подписывается, на почту. Расстояние в два квартала до почтового отделения она преодолевает практически ежедневно, зато в абонентском ящике ее гарантированно ждет личная корреспонденция. Удовольствие, конечно, не из дешевых - за годовое обслуживание ящика Нина Николаевна отдает 720 рублей. Плюс подписка на три любимых издания. «Зато я уверена, что получу прессу вовремя, в целости и сохранности», - делится пенсионерка.

А вот в доме №20 по ул. Айдарова, что в Авиастроительном районе Казани, почтовых ящиков нет и вовсе, убедились наши корреспонденты. Дом малосемейного типа, народу здесь как в муравейнике, а в ответ на вопрос жителям, как же они получают корреспонденцию в их адрес, - лишь пожимание плечами. «Счета-фактуры почтальон разносит по квартирам, остальное - как получится…» - рассказала одна из жительниц. А на дворе XXI век…

В доме №152 по проспекту Победы до ремонта в подъезде почтовые ящики имели неприглядный вид из-за хулиганов, исправные ящики можно было по пальцам пересчитать, говорит другая наша читательница - Каусария апа. Почтальоны так и сваливали всю корреспонденцию кучей - поди найди свое извещение в кипе бумаг! Естественно, много что терялось - и счета-фактуры, и важные письма… Ситуация в корне поменялась после косметического ремонта в подъезде. «Теперь хоть можно газеты выписать», - поделилась радостью жительница Казани. Правда, не факт, что вандалы вскоре не сломают и эти ящики, опасается она.

Что интересно, многие из казанцев до сих пор считают, что за состояние почтовых ящиков отвечает почтовое отделение. Хотя в законе уже давно прописана ответственность ТСЖ, УК или самих собственников. Так, руководитель направления по внутренним коммуникациям Департамента по управлению персоналом УФПС «Татарстан почтасы» - филиала ФГУП «Почта России» Артем Стюфеев отметил:

- Согласно статье 31 Федерального закона №176-ФЗ «О почтовой связи» от 17 июля 1999 года за состояние абонентских ящиков в подъездах многоквартирных домов отвечают управляющие компании или ТСЖ, которые должны обеспечивать надлежащее содержание общего имущества в доме. В частных домах это обязанность самих владельцев. Отметим, что согласно правилам оказания услуг почтовой связи ни корреспонденция, ни извещения в сломанные или неисправные почтовые ящики не опускаются.

Значит, вся надежда на управляющие компании и инициативу жильцов? Вот что сказал по этому поводу корреспонденту «КВ» директор ООО «УК ЖКХ Московского района» Олег Калимов:

- Как правило, управляющая компания меняет почтовые ящики в рамках программы капитального ремонта дома и подъезда. Тем же жильцам, что недовольны состоянием ящика, прежде всего нужно выяснить, включили ли собственники жилья в состав общедомового имущества почтовые ящики. Ведь общедомовое имущество определяется на общем собрании жильцов. Если не включили - значит, каждый сам отвечает за свой почтовый ящик. Если включили - решение на предмет ремонта ящиков принимает либо совет дома, либо собрание собственников жилья, поскольку источником финансирования ремонта выступают средства, накопленные по статье «Текущий ремонт дома». Другой вопрос: нужен ли новый ящик в неотремонтированном подъезде, в котором неисправная электрика, протекающая кровля?