День матери в России согласно Указу Президента РФ Бориса Ельцина отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник приходится на 26 ноября.

Своими корнями он уходит в историю античной Греции. Тогда праздник отмечали в мае и посвящали его матери олимпийских богов - богине Рее. В Англии в XVII веке появилось Материнское воскресенье, которое праздновали во второе воскресенье Великого поста. В США Праздник матери стал государственным в 1914 году. Теперь его отмечают более чем в 135 странах мира.

Накануне Дня матери «КВ» попросили слушателей школы стажера поздравить с этим праздником своих матерей и признаться в любви самому дорогому человеку на земле.

Самая важная и отважная

Мою маму зовут Аида. Для меня, впрочем, как и для любого человека, мама - самая красивая, добрая и любящая! Это мой пример для подражания, источник вдохновения и, безусловно, главная опора в жизни. Я всегда поражаюсь ее стойкости. Так получилось, что мама воспитывала меня одна. И, как бы сложно порой ей не было, она никогда не опускала рук. Словно оловянный солдатик, стояла до конца, и ничто не могло сломить ее духа. Мама всегда оставалась позитивной и в любой ситуации верила в лучшее.

Не понимаю, как она успевает все: и работать, и смотреть за мной, и заниматься любимым делом, когда у меня все и всегда буквально доходит до дедлайна! Мама - настоящая рукодельница, она шьет, вяжет, вышивает. Причем, начав шить всего лишь три года назад, она уже добилась огромных успехов. Сейчас практически вся наша одежда сделана ее руками, в том числе и мое осеннее пальто. А все, что сделано мамой, сделано с любовью.

Именно поэтому мне сейчас так тепло в ветреной Казани, куда я приехала учиться. Любовь мамы всегда давала мне силы. Даже когда все валилось из рук и ничего не хотелось, она была моей опорой. Вместе с мамой мы прошли через мой ужасный подростковый возраст, когда я по большей части лишь грубила и язвила. Насколько сильны и важны для меня мамина поддержка и любовь, я поняла тогда, когда в один прекрасный день мне не хотелось даже… дышать из-за собственной глупости и бесполезности. Через такое, знаю, проходит почти каждый подросток.

Сейчас те неадекватные поступки кажутся глупыми, но тогда на меня было такое огромное давление со стороны школы и сверстников, что справиться в одиночку было невозможно. На тот момент мама оказалась единственным человеком, который всегда был рядом. Это сблизило нас еще больше. Теперь я знаю: у меня, как и у нее, есть самый верный и надежный друг.

Как многим, маме в жизни пришлось нелегко. Она всегда добивалась всего сама и никогда ничего не просила. После окончания факультета психологии Башкирского педуниверситета работала лаборантом в Доме пионеров нашего городка. А когда поняла, что продолжать работу по специальности нет смысла и у этой профессии там нет будущего, сменила род деятельности. Мне особенно нравится в маме то, что она никогда не боялась и не боится перемен. Всегда, когда есть хоть мизерный шанс на успех, она его использует.

Хоть и не с первой попытки, но мама сумела кардинально изменить свою и мою жизнь в лучшую сторону - мы переехали в Уфу. Такой поступок требует огромной смелости. Теперь, проделав немалый путь, мама работает в одном из банков столицы Башкирии главным специалистом. Личностный рост и развитие для моей мамы всегда в приоритете. Сейчас, например, она поставила себе цель овладеть английским языком. И я уверена, она обязательно ее достигнет. Всей душой и сердцем я верю в маму и искренне поздравляю ее с праздником!

Элина САЙФРАНОВА, студентка КФУ

Лучшая, потому что моя

Мама часто говорит, как сильно любит меня, а я лишь мычу что-то невразумительное в ответ. Потому что стесняюсь. Потому что это признание кажется глупым и неуместным. А главное, потому что нельзя вместить в дежурный ответ «И я тебя» всю глубину наших с ней отношений. Я говорю об этом редко, практически никогда. Но мне важно, чтобы мама знала: я очень ее люблю и восхищаюсь ей.

Мою маму зовут Юлия. Это человек удивительной энергии и жизненной силы. Она успевает не только работать бухгалтером в крупной казанской компании, но и мастерить из бисера и драгоценных камней роскошные украшения. Колье и браслеты, сделанные ее руками, с удовольствием носят женщины по всему миру. Я тоже люблю надевать что-то из маминых работ. И всякий раз на вопрос «Где купила такую красоту?» гордо отвечаю: «Это моя мама сама сделала!»

На маму всегда можно положиться в трудную минуту. Склеить поделку из шишек и коры для школьной выставки? Легко! Подшить джинсы за пять минут до выхода? Запросто! Мама много лет решала мои детские проблемы, откладывая все свои дела. И мне хочется, чтобы мама знала: я всегда поддержу ее и помогу.

Оксана БОЛДЫРЕВА, блогер

Не только отличная мама, но и бабушка

Милая моя мамочка! Я очень сильно тебя люблю и спешу поздравить в этот радостный осенний день! Мне хочется, чтобы твое лицо всегда озаряла улыбка, а глаза светились от счастья. Хочу поблагодарить тебя за все, что ты и папа сделали для меня и делаете до сих пор. Ваша помощь и поддержка, как путеводная нить, помогают мне в жизни. Ты самая лучшая и добрая и всегда будешь для меня самой лучшей мамой на свете!

Мою маму зовут Оля. Она родилась в июле и такая же солнечная и яркая, как этот месяц - верхушка лета. Ее жизнерадостный, позитивный настрой, смех и улыбка всегда помогают нам со старшей сестрой. Долгое время мама работала воспитательницей в детском саду, а потом посвятила себя семье. Она очень любит детей. Сейчас у нее уже два внука. И она не только хорошая мама, но и отличная бабушка. Мамины доброта, любовь и ласка ко всем нам не знают границ. Именно мама научила меня читать, привила любовь к книгам и помогала в учебе в школе. К маме я всегда бегу за советом и помощью и получаю в ответ мудрые слова. И всегда буду благодарна ей за советы и воспитание.

Анастасия ВОЛЧКОВА, студентка КФУ

Человека ближе нет

Маме я могу рассказать любой свой секрет и излить душу в трудную минуту. И знаю, что она все поймет. А больше всего я ценю в маме безграничную ласку, доброту и честность.

Как самый великодушный по отношению ко мне человек мама прощала все мои проступки, которые я совершал, независимо от того, насколько серьезны они были. Мама дарила мне любовь и заботу, но самое главное - она дала мне жизнь. За это я всегда был и буду ей чрезмерно благодарен.

Моей маме Оксане 37 лет. Она родилась в Казани. Окончив школу, пошла учиться на бухгалтера, но не стала работать по специальности. В это время у нее родился я - единственный ребенок в семье. Когда я пошел в школу, она отправилась туда вместе со мной, устроившись на должность охранника. Но вскоре мама ушла с этой работы и начала часто ходить в церковь. Сейчас она занимает там интересную должность - руководитель воскресной школы. С папой они в браке 16 лет. 16 счастливых лет семейной жизни!

Никита ПИТКЕВИЧ, десятиклассник

Тридцать лет работы мамой

«Мама, так тебя люблю, что не знаю прямо. Я большому кораблю дам названье «Мама!» - это самое первое стихотворение, которое я выучила и которое до сих пор вызывает у меня самые нежные и добрые воспоминания.

Дорогая мамочка, хочу сказать тебе спасибо за все, что ты делаешь для меня. Только теперь, когда сама стала мамой, я понимаю, какая это самоотверженная работа. Все самое доброе и лучшее, чему ты научила меня, я теперь стараюсь передать своей дочке. Очень ценю тебя за то, что ты всегда найдешь нужный совет и не осудишь. Ценю, что научила меня трудиться. А еще больше ценю, что все это ты делаешь одна и несешь на своих хрупких женских плечах. Я очень тобой горжусь и надеюсь, что и ты гордишься мной.

Моя мама Ольга Викторовна Максимова с 18 лет работает воспитателем в детском саду. Всю свою жизнь она посвятила воспитанию детей и точно знает, как взрастить в ребенке самые лучшие его качества. В этом году исполнилось 30 лет, как она работает мамой! Моя мама - счастливый человек, она действительно любит то, что делает. Продолжай дарить нам свою любовь и доброту, а мы будем радовать тебя своими достижениями. С Днем мамы, дорогая!

Кристина ХАРЛАМОВА, мама в декретном отпуске

Всегда поддержит и поймет

Мама - это человек, который будет любить вас только за то, что вы есть. С другой стороны, когда спрашивают у детей, за что они любят свою маму, малыши начинают перечислять все ее положительные качества, не задумываясь о том, что они тоже любят маму просто за то, что она есть. И действительно, разве любят за что-то?..

Моя дорогая мамочка самая красивая и мудрая. Я горжусь ей. Маму зовут Света, она очень женственная. Ей 45 лет, но она выглядит гораздо моложе. У мамы очень красивые и добрые глаза - настоящее зеркало души. Больше всего люблю, когда она улыбается, тогда на ее щеках появляются ямочки. Уже 23 года мама работает медсестрой. Нас у нее двое - две девочки, которые свою мамулю очень любят.

Мама очень сентиментальный человек, но больше всего я ценю в ней умение понять и поддержать в трудную минуту.