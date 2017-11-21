Ранее в ряде СМИ была распространена информация, о вероятности падения на Казань метеорита весом в 20 тыс. тонн.

Доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ, кандидат физико-математических наук Роман Жучков назвал ересью и эклектикой информацию о столкновении твердых тел с Землей в декабре, сообщает «Татар-информ». По его словам, предсказывать столкновение крупных тел из метеоритного потока с Землей и конкретизировать города, куда они могут упасть – бред. Метеорный поток Геминиды, который всполошил СМИ, не имеет тела существенных размеров. Это пылинки, которые сгорают в атмосфере нашей планеты, образуя «метеоритный дождь», заявил ученый.