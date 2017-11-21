Волейболисты казанского «Зенита» сыграли пропущенный матч чемпионата российской Суперлиги по волейболу в Санкт-Петербурге противместного «Зенита».

Многое что роднило клубы: в нынешнем составе питерского «Зенита» играют и Андрей Ащев, и Евгений Сивожелез, и Александр Волков, не так давно бывшие лидерами команды из Казани.

У петербуржцев сразу же обратил на себя внимание кубинец Камехо – его удары поверх блока здорово помогли хозяевам в матче. Но первый сет остался за гостями - Леон набрал 7 очков, а Камехо – 6, причем 25-е очко «Зенита» Леон набрал как раз через своего земляка – 25:22.

Но во втором сете питерцы уже не позволяли казанцам вольничать и выиграли – 25:19, сравняв счет по партиям – 1:1. Настоящая беда для Казани пришла в сете третьем – наэлектризованная публика гнала своих любимцев вперед, а Камехо и Лубуричич наколотили сверх возможного. Леон позволил казанцам в конце сета приблизиться к хозяевам вплотную (23:24), но сет взяли хозяева – 25:23 и 1:2.

И четвертая партия простой не стала – в концовке волжане приблизились на одно очко (20:21 и 23:24), но решающим стал блок Камехо – 25:23 и 3:1 в пользу «Зенита» питерского. В следующем туре казанцам можно будет утешиться в домашнем матче с «Белогорьем» 2 декабря.