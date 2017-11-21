Россия осталась без Кубка мира

Россия отозвала свою заявку на проведение Кубка мира по баскетболу-2023. Накануне стало известно, что свою заявку отозвала и Турция. Но у сборной России совсем другие мотивы.

Президент РФБ Андрей Кириленко на официальном сайте организации высказал следующее: «Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения Кубка мира. Мы проделали хороший объем работы и получили хороший опыт. Федерация искренне благодарит всех, кто принимал участие в продвижении нашей заявки».

Рустэм КУЛЕЕВ

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