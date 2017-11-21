И из клубного заявления следует, что команда ждет возвращения нападающего в свои ряды. Сам спортсмен уже неоднократно подчеркивал, что приоритетным для него является продолжение карьеры в «Ак Барсе» - продолжение, а не завершение. А вот главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов пока отказался комментировать ситуацию. Переговоры клуба и хоккеиста уже начались, а 23 ноября они вступят в решающую фазу.