Футболисты ЦСКА сумели в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов одержать победу над португальской «Бенфикой», попутно порадовав и все другие российские клубы.

Георгий Щенников открыл счет уже на 13-й минуте, а на 56-й минуте передачу Витиньо в штрафной «Бенфики» срезал в свои ворота Жардел – 2:0. Москвичи просто обязаны был забивать больше – хотя бы для того, чтобы выйти на положительную разницу забитых и пропущенных мячей, но сыграли так, как сыграли. Теперь им играть с «МЮ», а «Базель» имеет хорошую возможность взять три очка в матче против «Бенфики».