На сегодняшний день в столице Татарстана действуют всего четыре центра всероссийского спортивного комплекса.

Так вот, на стадионе «Ракета» в Дербышках после окончания реконструкции появится центр тестирования ГТО. Еще один центр будет открыт на стадионе «Локомотив» в Юдино: там в настоящий момент также проводится реконструкция. Следующими по плану развития в этом вопросе станут стадионы «Центральный», «Трудовые резервы», «Тасма» и Поволжская академия. А в Дербышках, кроме того, планируется закончить плавательный стадион.