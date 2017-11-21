Казанцы перед матчем в Уфе в «зеленом дерби» ввели в состав Токранова и Ландера. Но сейчас в команде чересчур много травмированных, и сыграться по мгновению волшебной палочки не так-то просто.

А тут еще и Свитов получил дисквалификацию. Но в первом периоде «барсы» сражались отчаянно – именно сражались, пытаясь как можно дольше задерживаться в чужой зоне.

«Салават Юлаев» моментов имел побольше – широко и быстро входили в нашу зону уфимцы, но Гарипов выручал раз за разом в ближнем бою. А в концовке первого периода казанцы получили большинство, и Ткачев мастерски его реализовал, пробив точно в «девятку» ворот Скривенса – 0:1.

Неизвестно, как бы развивался матч в дальнейшем, но в начале второго периода хозяева вновь остались в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Так вот, на 25-й минуте «барсы» второй раз реализовали численный перевес – последним шайбы коснулся Потапов – 0:2. Были затем и выходы один на один у Ткачева и у Язькова – гости явно поймали кураж, и сумели забить третью шайбу – Глинкин, едва войдя в зону, послал шайбу в «девятку» ворот Скривенса – 0:3. И так получилось, что уфимцы просто «посыпались», не понимая, как они попали в такую ситуацию.

Стартовый «завод» прошел, а добавить было уже нечем. Для «Ак Барса» даже не было необходимости «сушить» игру. А в середине второго периода и четвертый гол гостей подоспел – Галиев выдал пас на Ткачева, и Владимир оформил дубль, забивая уже в пустые ворота – 0:4. Ткачев в следующей контратаке не пожадничал с пасом, и счет 5:0 сделал уже Ярослав Косов. Гарипов заслужил «сухарь», и впервые в этом сезоне казанцы сыграли без удалений.