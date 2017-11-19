Злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии.

В столице РТ два молодых человека избили 22-летнюю девушку, после чего отняли ее смартфон, сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ. Было установлено, что злоумышленники пришли в квартиру пострадавшей, где она находилась с 20-летним другом. Непрошенные гости совершили нападение. Отметим, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нападавших. Как позже объяснили задержанные, они забрали смартфон, стоимость которого составляет 64 000 рублей, в счет долгов сестры пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».