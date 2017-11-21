Автолавки начнут выезжать в следующем году в отдаленные районы РТ.

Замглавы минстроя РТ Ильшат Гимаев в рамках пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал о планах Минсельхоза РТ сделать в следующем году мобильные торговые пункты, способные добираться до самых далеких сел и деревень республики.

Также до конца этого года планируется установить около 60 стационарных пунктов торговли, представляющих собой модульные конструкции. 11 уже установлено. В следующем году эти магазины просто поставят на автомобильное шасси, сделав их передвижными.