В поселке Аксубаево четыре многодетные семьи получили десять двухкомнатных квартир.

В поселке городского типа Аксубаево четыре многодетные семьи получили сегодня десять двухкомнатных квартир. Двум семьям досталось по две квартиры, а двум – по три. Ключи новоселам вручил глава Аксубаевского района Татарстана Камиль Гильманов.

«Многодетные семьи – украшение нашего района», – подчеркнул он в своем выступлении. И посетовал, что далеко не каждая семья решается завести даже второго ребенка, несмотря на меры поддержки со стороны государства и региона. Всего в этом году квартиры по федеральной программе в Татарстане получат 50 многодетных семей.

Семья Федора и Галины Максимовых сегодня получила три квартиры. 30 лет назад, празднуя свадьбу, они решили: сколько Бог даст детей, столько и вырастят. В итоге родились семеро: четыре дочки и три сына. Сварщик и учитель чувашского языка и литературы уверены, что прокормить столько детей они вполне в силах.

Дети родителей радуют: младшие Арина, Екатерина, Кирилл и Ксения приносят из школы только хорошие оценки, Филипп учится на техника-программиста. Старшая из дочерей Надежда в свои 28 лет – директор филиала Института экономики, управления и права в Набережных Челнах. А старший из сыновей, Дмитрий, сейчас служит в армии. «Вернется домой, решит жениться – квартира есть уже. Пусть семья растет», – заметил отец семейства.

Объединять ли две другие «двушки», семья пока не решила. Сначала нужно решить более острые вопросы: перевезти вещи из частного дома в деревне, в 20 км от райцентра, где она жила ранее, и определить детей в аксубаевские школы. Галине же предстоит решить вопрос с трудоустройством: из школы, где она проработала 30 лет, ее пока отпустить не готовы.

Также сегодня в Аксубаеве получили квартиры девять детей-сирот.

Государственный заказчик программы обеспечения жильем многодетных семей – Министерство строительства и архитектуры РТ. В ее рамках в этом году необходимо обеспечить жильем 50 многодетных семей. Для них предоставлено 74 жилых помещения. Из них 51 построено Госжилфондом при Президенте Татарстана для 29 многодетных семей. Из них в 34 квартирах уже проживают 19 семей из Азнакаевского, Арского, Буинского, Кукморского, Мамадышского, Нижнекамского, Чистопольского и Ютазинского районов, а также из Казани.

Оставшиеся десять семей будут заселены в 17 квартир, строительство которых завершается в Аксубаеве, Кукморе, Спасском районе, Казани.