«Для того чтобы стать мудрым, необходимо прочитать десять тысяч книг и проехать десять тысяч ли», то есть километров по-нашему. Этот китайский афоризм времен Средневековья стал принципом и даже частью культуры Поднебесной.

В традиции этой страны образ мудрого человека и человека, который много путешествует, тесно переплелись так, что по мере роста достатка жители нынешнего Китая демонстрируют все большую тягу к путешествиям за рубеж. Особенно в Россию.

Придете ли вы на Красную площадь в Москве, посетите Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге или неспешно прогуляетесь по центру Казани - везде непременно встретите группки жизнерадостных и шумных представителей этой части Азии, дотошно изучающих местные достопримечательности.

Недавно нашему корреспонденту довелось вновь побывать в Первопрестольной, и первым пунктом поездки, разумеется, стала Старая площадь, как любят называть сейчас этот центр России иноземцы. И первое, что бросилось в глаза, - любимая Красная наша площадь оказалась до отказа забита китайцами! «Поднебесные» туристы ходили, прыгали, даже лежали (!) на исторической брусчатке и фоткались, фоткались, фоткались! Селфи! Селфи! Селфи! И еще разок селфи! Причем нон-стоп-фотосессии штамповались с детским восторгом и явным удовольствием.

Утром, уже на гостиничном завтраке, знакомая картина вновь повторилась почти в точности. Зал со шведским столом неожиданно быстро заполнился большой, сплоченной и шумной группой китайцев. Они быстро, деловито поели, дружно, как по команде, разом встали и промаршировали на выход. В обеденном зале сразу установилась непривычная тишина, лишь тактичные европейцы продолжали за чашкой кофе что-то тихо обсуждать на своих иностранных языках.

Почему в России наблюдается такой наплыв этих соседей из Срединной империи? Вот он - наглядный результат реформ в самом Китае, которые позволили реально поднять достаток своих граждан. Да так, что теперь китаец со средним уровнем доходов вполне может позволить себе заглянуть далеко за край своей «чайно-тауновской» Вселенной.

Сколько готов потратить китайский турист на зарубежный вояж?

По тратам за рубежом путешественники из Китая сейчас вышли на первое место в мире. По оценке экспертов, к 2030 году жители Китая потратят на путешествия и туризм около $1,8 трлн, а доля китайских туристов среди выезжающих за границу жителей Азии достигнет примерно 40%.

При этом средняя сумма расходов из расчета на одного китайского туриста составляет 893 доллара США.

Каков портрет гостя из Поднебесной? Так, например, столицу России Москву чаще всего посещают китайские туристы старше 50 лет в составе туристической группы. При этом чаще всего к нам приезжают в теплое время года - с мая по сентябрь. Основной поток прибывает прямыми рейсами из Китая, а порядка 20% - из Северной Европы. В российской столице они останавливаются в основном на 5 - 7 дней и за поездку в среднем оставляют от 2 до 3,7 тысячи долларов. При этом представители российских турфирм начинают отмечать следующую любопытную особенность. Цели китайских туристов при выезде за рубеж постепенно переходят с осмотра достопримечательностей к совершению покупок и погружению в традиции местной жизни.

Увеличение числа китайцев, желающих ближе и воочию познакомиться с могучим соседом на Западе - Россией, подтвердил в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в рамках пресс-тура «Москва событийная», организованного Департаментом спорта и туризма города Москвы.

- Да, основными странами по количеству туристских прибытий в 2016 году стали Китай, Германия, Турция, Израиль, Франция, Италия, США, Великобритания, Республика Корея, Япония. Так что Китай, как видите, уверенно занимает сейчас первое место по числу своих туристов, приезжающих в нашу страну, - подытожил Николай Гуляев.

- Николай Алексеевич, каков объем турпотока в Москву за прошлый год?

- По сравнению, например, с 2010 годом количество туристов, приезжающих в Москву, выросло почти на 40%. В 2016 году объем туристских прибытий составил 17,5 миллиона человек. В 2016 году преобладал внутренний туристский поток, доля которого составила 75%, доля иностранных туристских прибытий в 2016 году - порядка 25%. Сегодня московская индустрия гостеприимства переживает свой расцвет. Уже сейчас уровень туристической инфраструктуры Москвы не только соответствует самому взыскательному вкусу искушенного туриста, но и во многом превосходит сервисы, которые предлагают признанные туристические мировые столицы. Так что предстоящий в 2018 году чемпионат мира по футболу с точки зрения развития туристической отрасли - уникальная возможность для развития въездного туризма и разработки комбинированных туров, в том числе с учетом возможных путешествий болельщиков совместно с семьями. Ведь матчи проходят в разных городах, в том числе и у вас в Казани, а значит, будут востребованы туры, сочетающие в себе не только посещение разных городов, но и разные виды отдыха - событийный, культурно-познавательный.

В дополнение к информации главы Департамента спорта и туризма г. Москвы добавим еще такую говорящую саму за себя цифру. Туристы из Китая, по оценке экспертов, ежегодно оставляют в Москве от 800 тысяч до 1 млрд долларов США.

Так что добро пожаловать с такой денежкой, уважаемые граждане КНР, и к нам в Казань!

Ведь огромное население Китая, уровень жизни которого неуклонно повышается, равно как и тяга к более дальним и разнообразным путешествиям, представляет интерес для всех туристических держав мира как потенциальный источник доходов для национальных туротраслей, в том числе и для Республики Татарстан, где показать есть ох как много чего!

«Красный туризм» в Татарстане: по следам революционеров

Как уже отметил наш корреспондент, вооруженные смартфонами гости из КНР обожают делать селфи на фоне знаменитых достопримечательностей. Красная площадь, Кремль, Новодевичий монастырь, ВДНХ, Воробьевы горы и сталинские высотки - все эти места фотографируются в невообразимых количествах, а снимки отправляются в китайские социальные сети. Важный момент - туристам не очень интересна православная храмовая архитектура, она кажется им малопонятной, и смотреть на многочисленные церкви у китайцев нет особого желания. Другое дело - памятники революций, экскурсии по историческим местам, военным объектам. Именно по этой причине у китайских туристов в России большую популярность набирает «красный туризм» - поездки по следам коммунистических лидеров. Так, например, многие китайские туристы считают своим долгом узнать, в каких местах в Москве бывал Мао Цзэдун, и повторить этот путь с коллегами или друзьями.

Среднее Поволжье - тоже в числе приоритетов при выборе маршрута поездки. Симбирск (ныне Ульяновск), где родился Ильич, и Казань, где он учился, входят в список обязательных городов для посещения. Действительно, если ныне малопосещаемый казанский Дом-музей В.И.Ленина, что расположен на улице Ульянова-Ленина, в обычные дни пустует, то день прибытия китайских туристов сюда - для сотрудников музея праздник. Обычно шумные, здесь гости из КНР почтительно замолкают и слушают рассказ экскурсовода крайне внимательно. Потому что для нас принципы социального равенства остались в прошлом, а для них социализм по-китайски стал реальной основой экономического рывка страны в настоящее и будущее.

«Большое дерево вырастает из малого, девятиэтажная башня начинает строиться из горстки земли, путешествие в тысячу ли начинается с одного шага» - так написал о путешествиях легендарный китайский философ Лао Цзы в своем знаменитом трактате «Дао дэ Цзин» («Книга пути и достоинства»).

Книгу эту Лао Цзы написал во время путешествия и ради путешествия. Дело было на склоне его лет, когда Лао Цзы решил уехать из Китая на дикий тогда запад страны. Усевшись на буйвола, он ехал по царству Чу, пока не добрался до пограничной заставы.

Начальник заставы Инь Си, видимо, знал о поездке знаменитого мудреца заранее. Он закрыл заставу и вышел поприветствовать философа. Лао Цзы придерживался философии неделания, поэтому книг, как все приличные придворные «мудрецы», не писал и с лекциями во дворцах не выступал. Инь Си попросил Лао Цзы записать его мудрость в виде книги. К удивлению Инь Си, философ согласился и вскоре передал чиновнику «Дао дэ Цзин». Благодарный Инь Си пропустил мудреца, тот уехал на запад и больше не вернулся.

Мудрец жил еще в VI веке до нашей эры, а наставления его верны и по сей день. Следуют ему и нынешние жители Поднебесной.

«Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше». С этим утверждением, дошедшим до нас от философа Древнего Китая, согласятся многие.