В будущем году жилье в Аксубаевском районе должны получить 22 выпускника детдомов.

Сразу девять детей-сирот сегодня отпраздновали новоселье в поселке городского типа Аксубаево. Ключи от благоустроенного жилья в новом 24-квартирном доме им вручил глава Аксубаевского района РТ Камиль Гильманов.

Социальные программы этого года в районе завершены полностью. В 2018 году работа будет продолжена, еще 22 выпускника детских домов обретут собственное жилье, рассказал глава муниципалитета.

«Наша задача сделать так, чтобы эти молодые люди остались здесь, в районе. Работали, повышали демографию, – подчеркнул Гильманов. – Для этого мы делаем все необходимое: выделяются квартиры, создаются рабочие места, строятся школы и детсады».

Сегодня не все смогли прийти за ключами сами. Одну девушку из числа новых жильцов сегодня увезли в роддом.

Елена Тулина, ее муж Евгений и сын Тимур переехали в благоустроенную однокомнатную квартиру от родителей мужа. Сегодня уже они побывали в гостях у сына и невестки. В очередь 22-летняя Елена встала шесть лет назад, когда осталась круглой сиротой.

«В то, что у нас теперь есть своя квартира, поверили не сразу. Совсем переберемся немного позже, когда завершим обстановку», – поделилась планами молодая женщина. Заняться обустройством вновь обретенного жилья собираются и остальные новоселы.