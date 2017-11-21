В настоящее время продолжается строительство 8 объектов.
3 дошкольных образовательных учреждения на 180 мест введены в эксплуатацию в 2017 году, заявил на пресс-конференции заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Еще 8 объектов в настоящий момент строятся по программе ФЦП «Жилище». В рамках программы застройщики, РТ и федеральный центр софинансируют строительство детских садов. Также сейчас идут работы по возведению детсада на территории ЖК «Салават Купере», заявил чиновник.
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