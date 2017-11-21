9 октября стартовал запуск воды в систему озер Лебяжье - в Большое, Малое и Светлое. Планировалось, что заполнятся водоемы в течение четырех месяцев, но, как выяснили корреспонденты «Казанских ведомостей», времени для этого понадобится гораздо меньше.

Разбитая тяжелыми самосвалами дорога на площадку Сабантуя выводит нас прямо к берегу Светлого озера. Всего полтора месяца назад на этом месте казанские журналисты стали свидетелями торжественного запуска насосной станции полуторакилометрового водовода, который соединил озеро Изумрудное и Светлое Лебяжье.

Перед журналистами тогда предстала огромная чаша будущего водоема, укрытая гидроизоляционным экраном, защитным слоем грунта и песком. Внешне она напоминала пустынную арену большого стадиона. В то, что здесь будет настоящее озеро, верилось с трудом.

Тогда, презентуя проект, заместитель генерального директора ТК «Татмелиорация» Альберт Зарипов сообщил, что на заполнение Большого, Малого и Светлого озер уйдет примерно четыре месяца. Если бы до устойчивых морозов водоемы не заполнились, то планировалось продолжить эту работу весной.

То, что увидели корреспонденты «Казанских ведомостей» спустя полтора месяца, иначе как фантастикой не назовешь. Оба озера были заполнены водой почти до краев. Водная гладь как зеркало отражала вековые сосны по берегам. В прозрачной воде видно было, как песчаный берег пологим спуском уходит в глубину. Изумительная красота! Если знать, где находится труба водовода и внимательно присмотреться, можно заметить, как бурный поток доходит до поверхности озера и расходится приглушенным фонтаном.

- Нравится? - вдруг раздался голос за нашими спинами.

Оглянувшись, мы увидели пожилого мужчину, который деловито зачищал длинную ветку.

- Сейчас мерить буду, на сколько вода прибыла за два дня, - сказал он, воткнул ветку в воду рядом с другой и продолжил: - Мы с супругой почти ежедневно бываем здесь - занимаемся скандинавской ходьбой. Каждый раз в песок втыкаем новую «заметку». Опытным путем вычислили, что вода в среднем за два дня наполняется на один шаг. Признаться, я впервые вижу подобное. Очень интересный и, надеюсь, жизнеспособный проект.

Наши собеседники - супруги Лисины, Виктор Николаевич и Вера Леонидовна. Оба приверженцы здорового образа жизни, и берега озер Лебяжье - их излюбленный маршрут уже много лет: зимой на лыжах, летом с палками.

- Когда только приступили к углублению озер, было чрезвычайно любопытно, что же получится, - пояснил Виктор Николаевич. - Подобное, как мы слышали, проводится впервые не только в нашей республике, но и в стране. Вся стройка, можно сказать, прошла на наших глазах. Мы видели, как работала тяжелая техника, вывозившая грунт, как рабочие укрывали дно специальным материалом. Упустили только момент запуска насосной станции, но ничего, зато наблюдали, как вода постепенно заполняла обе чаши. Теперь будем с нетерпением ждать продолжения работ. Судя по информационному стенду, разработчики проекта обещают благоустроенные берега и зону отдыха.

Действительно, все это будет. И возможно, площадка для Сабантуя вновь примет здесь горожан для празднования любимого всеми национального праздника. Но это еще не скоро. Сейчас главное - наполнение озер.

Нам удалось застать представителя ТК «Татмелиорация», который скромно не представился. Он все эти полтора месяца ежедневно следил, как вода поступала из озера Изумрудного. Его обязанность - контролировать работу насоса и делать ежедневные отметки.

По словам специалиста, на сегодня озера Большое и Светлое Лебяжье заполнились до нормативной отметки 69,3 метра. В день нашего приезда вода была на уровне 69,45 метра, то есть выше гидроизоляционной пленки. Несмотря на это, задвижку на водоводе решили не закрывать. Вода, наполнив две чаши, сейчас направилась в третье озеро - Малое Лебяжье.

Напомним, Большое и Малое Лебяжье разделяет дамба с трубой. Именно по ней вода из одного озера попадает в другое. Мы побывали и на ней. Судя по глубине воронки в Большом и силе струи в Малом, напор довольно мощный. Можно предположить, что и третье озеро наполнится еще до наступления настоящей зимы и ледостава.

Это не первая попытка вдохнуть жизнь в усыхающие здесь озера. Но каждый раз вода уходила из водоемов. На этот раз подобного не должно произойти. Разработчики проекта заверяют, что материалы, которыми укрыто дно водоемов, не пропустят воду. На следующий год планируется запустить всякую живность в озера, чтобы не нарушилась экосистема и не произошло заболачивания.