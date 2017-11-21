Они позволят получить старшеклассникам дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.

За 3 года в республике нормы ГТО выполнили 263792 обучающихся, заявила на пресс-конференции заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима. 56626 из них стали обладателями знаков ГТО. За 2016/17 учебный год учащиеся старшей возрастной ступени получили 25060 знаков, из которых 3298 – золотые. Именно золотые значки позволяют получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Лариса Сулима также отметила, что из 164015 учащихся республики, в этом году смогли сдать нормы ГТО 110907 человек.